Зафіксований рух дронів над Україною: які області під загрозою атаки
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ фіксують активний рух ударних дронів у різних напрямках над кількома областями України.
Зафіксований активний рух ударних дронів у повітряному просторі України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Повітряні Сили ЗСУ попередили про ворожі БпЛА спрямовані на низку областей, змінюючи напрямки.
Миколаївщина – група "Шахедів" прямує в західному напрямку.
Дніпропетровщина та Запорізька область – дрони рухаються на північний захід.
Кіровоградщина – фіксується рух БпЛА на північ.
Сумщина та Чернігівщина – противник змінив курс на захід і північ.
Київщина та Житомирщина – зафіксовані дрони, що рухаються на захід і північ.
Сили протиповітряної оборони перебувають у бойовій готовності, фахівці відстежують ситуацію. Жителів регіонів просять залишатися в укриттях, реагувати на сигнали повітряної тривоги та не ігнорувати небезпеку.
Армія рф атакувала з БПЛА Суми: одна людина загинула24.02.25, 17:35 • 48903 перегляди