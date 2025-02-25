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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127428 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186228 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150065 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140662 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118408 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108447 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145632 перегляди

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Зафіксований рух дронів над Україною: які області під загрозою атаки

Зафіксований рух дронів над Україною: які області під загрозою атаки

Київ • УНН

 • 101213 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ фіксують активний рух ударних дронів у різних напрямках над кількома областями України.

Зафіксований активний рух ударних дронів у повітряному просторі України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Повітряні Сили ЗСУ попередили про ворожі БпЛА спрямовані на низку областей, змінюючи напрямки. 

Миколаївщина – група "Шахедів" прямує в західному напрямку. 

Дніпропетровщина та Запорізька область – дрони рухаються на північний захід. 

Кіровоградщина – фіксується рух БпЛА на північ. 

Сумщина та Чернігівщина – противник змінив курс на захід і північ. 

Київщина та Житомирщина – зафіксовані дрони, що рухаються на захід і північ. 

Сили протиповітряної оборони перебувають у бойовій готовності, фахівці відстежують ситуацію. Жителів регіонів просять залишатися в укриттях, реагувати на сигнали повітряної тривоги та не ігнорувати небезпеку.

Армія рф атакувала з БПЛА Суми: одна людина загинула24.02.25, 17:35 • 48903 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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