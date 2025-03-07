Российские войска проверяют украинскую оборону на Сумщине в районе Курской операции - Мысник
Киев • УНН
Пехотные подразделения РФ пытаются атаковать украинскую оборону на границе Сумской области. Наблюдается снижение активности дронов, но враг продолжает минометные обстрелы и использует десятки БПЛА ежедневно.
Пехотные подразделения захватчиков пытаются проверить прочность украинской обороны на границе Сумщины. В то же время наблюдается снижение активности БПЛА и FPV-дронов, но враг продолжает минометный огонь. ВСУ отражают попытки атак, используя сложность местного рельефа.
Об этом в эфире телемарафона рассказал Вадим Мисник, spokesman ОТУ "Северск", передает УНН.
Детали
На вопрос о попытках российских диверсантов попасть через границу Сумщины в Шосткинский район, а также о текущей оперативной ситуации, Вадим Мисник отметил следующее:
Враг продолжает обстрелы границы. Волнами по несколько дней. Шестой день по пограничным обстрелам активность очень низкая. Снижение активности БПЛА и FPV-дронов. Они пытаются перекрыть это минометным огнем.
Мисник отметил, что снижение активности врага - это результат действий ВСУ. Но также у врага не хватает ресурсов.
В то же время российские военные пытаются сковывать украинские военные ресурсы. Враг пытается предотвратить передислокацию частей ВСУ на более горячие участки фронта, объяснил Мисник.
Наибольшая концентрация войск врага в тех районах, которые граничат с зоной проведения Курской операции – там и пехотные подразделения пытаются проверить прочность нашей обороны. Рельеф сложный местный – болотистость, леса. Мы пытаемся это использовать в нашу пользу.
Дополнение
Что касается дронов - ситуация так и остается, добавил spokesman ОТУ "Северск".
То есть враг в течение суток запускает их десятками. На границе враг использует все системы максимально.
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