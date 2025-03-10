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Окупанти у напрямку Новенького на Сумщині намагаються створити зону агресивних бойових дій - Демченко

Київ • УНН

 • 22078 перегляди

Російські окупанти намагаються закріпитися в районі Новенького на Сумщині, відправляючи малі штурмові групи. Сили оборони протидіють ворогу артилерією та безпілотниками, не допускаючи розширення зони бойових дій.

Окупанти у напрямку Новенького на Сумщині намагаються створити зону агресивних бойових дій - Демченко

У напрямку Новенького на Сумщині російські окупанти намагаються зробити зону агресивних бойових дій на території України та закріпитися там. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Наша задача - не допустити просування ворога через державний кордон. Фіксуємо, що у напрямку Новенького ворог намагається зробити таку зону агресивних бойових дій на території України, намагається там закріпитися. Це невеликі штурмові групи, але групи по кілька осіб намагаються заходити на нашу територію для того, щоб накопичуватися й надалі просунутися в глиб території України, зокрема для того, щоб перерізати логістичні шляхи

- розповів Демченко.

Тому, за його словами, Сили оборони використовують, зокрема, артилерію для завдання ураження по ворогу.

"Наші підрозділи, використовуючи артилерію, мінометні розрахунки, підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, завдають ураження по противнику на цьому напрямку для того, щоб знищувати його максимально, не дозволити накопичуватися та не дозволити розширити зону бойових дій", - сказав Демченко.

Доповнення

Речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник повідомляв, що піхотні підрозділи загарбників намагаються перевіряти міцність української оборони на прикордонні Сумщини.

9 березня головний сержант роти 47-ї ОМБр "Маґура" Олег Чаус повідомляв, що українські військові сили ведуть боротьбу зі штурмовими групами зс рф - ворог намагається підрозділи ЗСУ взяти в оточення. Загалом ворог переважає українські сили в кількості, крім того шлях на Суджанську територію росія намагається контролювати FPV-дронами, зазначив він.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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