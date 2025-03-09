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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Ситуація на Курщині складна, проїзд на Суджанську територію контролюється ворожими FPV-дронами - 47 ОМБр "Маґура"

Київ • УНН

 • 27035 перегляди

Українські військові ведуть бої з переважаючими силами противника в районі Курщини. Ворог використовує FPV-дрони для контролю 5-кілометрової ділянки та намагається оточити підрозділи ЗСУ.

Ситуація на Курщині складна, проїзд на Суджанську територію контролюється ворожими FPV-дронами - 47 ОМБр "Маґура"

Українські військові сили ведуть боротьбу з штурмовими групами зс рф - ворог намагається підрозділи ЗСУ взяти у оточення. Загалом ворог переважає українські сили в кількості, крім того шлях на Суджанську територію росія намагається контролювати FPV-дронами.

Передає УНН із посиланням на розповідь головного сержанта роти 47 ОМБр "Маґура" Олега Чауса у телемарафоні.

Ситуація у тому, що ми кожен раз піддаємося атакам ворога. Штурмові групи заходять з північної сторони, з підвенно-західної. Стараються зробити так, щоб наших хлопців взяти у оточення. Знайти якусь слабку частину оборони, де вони можуть просунутися. На цій ділянці є зв’язок, який може давати якісну картинку для артилерії, для того, щоб управляти військами. Він на дуже високому рівні. Ворог нас у цьому переважає. 

За словами представника 47 ОМБр "Маґура", у рф є перевага дронів на зазначеній ділянці. Крім того ворог переважає українських захисників в кількості. 

Вони посилають групами по 7, 5, 4 військовослужбовців, щоб розвідати. Якщо перша група невдало доходить, вони вже розуміють на якій ділянці вони можуть обійти цю позицію.

- каже Олег Чаус.

Він підкреслив, що ситуація складна.

Враховуючи це, функція доставки їжи, води, БК - ситуація складна. Проїзд складає приблизно 5 км. Оця ділянка, повністю зліва на право контролюється ворожими FPV-дронами. Пок кількості – за хвилин 10-15 можна побачити 7-8 оцих FPV-дронів

- розповів головний сержант роти 47 ОМБр "Маґура".

"Під загрозою оточення": Telegraph повідомило про ситуацію на курщині08.03.25, 09:39 • 18090 переглядiв

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