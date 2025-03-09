Ситуація на Курщині складна, проїзд на Суджанську територію контролюється ворожими FPV-дронами - 47 ОМБр "Маґура"
Київ • УНН
Українські військові ведуть бої з переважаючими силами противника в районі Курщини. Ворог використовує FPV-дрони для контролю 5-кілометрової ділянки та намагається оточити підрозділи ЗСУ.
Українські військові сили ведуть боротьбу з штурмовими групами зс рф - ворог намагається підрозділи ЗСУ взяти у оточення. Загалом ворог переважає українські сили в кількості, крім того шлях на Суджанську територію росія намагається контролювати FPV-дронами.
Передає УНН із посиланням на розповідь головного сержанта роти 47 ОМБр "Маґура" Олега Чауса у телемарафоні.
Ситуація у тому, що ми кожен раз піддаємося атакам ворога. Штурмові групи заходять з північної сторони, з підвенно-західної. Стараються зробити так, щоб наших хлопців взяти у оточення. Знайти якусь слабку частину оборони, де вони можуть просунутися. На цій ділянці є зв’язок, який може давати якісну картинку для артилерії, для того, щоб управляти військами. Він на дуже високому рівні. Ворог нас у цьому переважає.
За словами представника 47 ОМБр "Маґура", у рф є перевага дронів на зазначеній ділянці. Крім того ворог переважає українських захисників в кількості.
Вони посилають групами по 7, 5, 4 військовослужбовців, щоб розвідати. Якщо перша група невдало доходить, вони вже розуміють на якій ділянці вони можуть обійти цю позицію.
Він підкреслив, що ситуація складна.
Враховуючи це, функція доставки їжи, води, БК - ситуація складна. Проїзд складає приблизно 5 км. Оця ділянка, повністю зліва на право контролюється ворожими FPV-дронами. Пок кількості – за хвилин 10-15 можна побачити 7-8 оцих FPV-дронів
"Під загрозою оточення": Telegraph повідомило про ситуацію на курщині08.03.25, 09:39 • 18090 переглядiв