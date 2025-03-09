Ситуація на Курщині складна, проїзд на Суджанську територію контролюється ворожими FPV-дронами - 47 ОМБр "Маґура"

Українські військові сили ведуть боротьбу з штурмовими групами зс рф - ворог намагається підрозділи ЗСУ взяти у оточення. Загалом ворог переважає українські сили в кількості, крім того шлях на Суджанську територію росія намагається контролювати FPV-дронами.

Передає УНН із посиланням на розповідь головного сержанта роти 47 ОМБр "Маґура" Олега Чауса у телемарафоні.

Ситуація у тому, що ми кожен раз піддаємося атакам ворога. Штурмові групи заходять з північної сторони, з підвенно-західної. Стараються зробити так, щоб наших хлопців взяти у оточення. Знайти якусь слабку частину оборони, де вони можуть просунутися. На цій ділянці є зв’язок, який може давати якісну картинку для артилерії, для того, щоб управляти військами. Він на дуже високому рівні. Ворог нас у цьому переважає.