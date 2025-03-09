Ситуация на Курщине сложная, проезд на Суджанскую территорию контролируется вражескими FPV-дронами - 47 ОМБр "Магура"
Киев • УНН
Украинские военные ведут бои с превосходящими силами противника в районе Курщины. Враг использует FPV-дроны для контроля 5-километрового участка и пытается окружить подразделения ВСУ.
Украинские военные силы ведут борьбу с штурмовыми группами ВС РФ - враг пытается окружить подразделения ВСУ. В целом враг превосходит украинские силы по численности, кроме того, Россия пытается контролировать путь на Суджанскую территорию с помощью FPV-дронов.
Передает УНН со ссылкой на рассказ главного сержанта роты 47 ОМБр "Маґура" Олега Чауса в телемарафоне.
Ситуация в том, что мы каждый раз подвергаемся атакам врага. Штурмовые группы заходят с северной стороны, с юго-западной. Пытаются сделать так, чтобы наших ребят взять в окружение. Найти какую-то слабую часть обороны, где они могут продвинуться. На этом участке есть связь, которая может давать качественную картинку для артиллерии, чтобы управлять войсками. Она на очень высоком уровне. Враг нас в этом превосходит.
По словам представителя 47 ОМБр "Маґура", в РФ есть преимущество дронов на указанном участке. Кроме того, враг превосходит украинских защитников по численности.
Они посылают группами по 7, 5, 4 военнослужащих, чтобы разведать. Если первая группа неудачно доходит, они уже понимают, на каком участке могут обойти эту позицию.
Он подчеркнул, что ситуация сложная.
Учитывая это, функция доставки еды, воды, БК - ситуация сложная. Проезд составляет примерно 5 км. Этот участок полностью слева направо контролируется вражескими FPV-дронами. По количеству - за минут 10-15 можно увидеть 7-8 таких FPV-дронов
"Под угрозой окружения": Telegraph сообщил о ситуации на курщине08.03.25, 09:39 • 18088 просмотров