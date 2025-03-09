Ситуация на Курщине сложная, проезд на Суджанскую территорию контролируется вражескими FPV-дронами - 47 ОМБр "Магура"

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17781 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34285 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67763 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217636 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125048 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393521 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312338 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214107 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244399 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255230 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16589 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12322 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13263 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16088 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13564 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134344 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217636 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393521 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255458 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312338 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4212 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16119 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47103 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72526 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57584 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Ситуация на Курщине сложная, проезд на Суджанскую территорию контролируется вражескими FPV-дронами - 47 ОМБр "Магура"

Киев • УНН

 • 27034 просмотра

Украинские военные ведут бои с превосходящими силами противника в районе Курщины. Враг использует FPV-дроны для контроля 5-километрового участка и пытается окружить подразделения ВСУ.

Ситуация на Курщине сложная, проезд на Суджанскую территорию контролируется вражескими FPV-дронами - 47 ОМБр "Магура"

Украинские военные силы ведут борьбу с штурмовыми группами ВС РФ - враг пытается окружить подразделения ВСУ. В целом враг превосходит украинские силы по численности, кроме того, Россия пытается контролировать путь на Суджанскую территорию с помощью FPV-дронов.

Передает УНН со ссылкой на рассказ главного сержанта роты 47 ОМБр "Маґура" Олега Чауса в телемарафоне.

Ситуация в том, что мы каждый раз подвергаемся атакам врага. Штурмовые группы заходят с северной стороны, с юго-западной. Пытаются сделать так, чтобы наших ребят взять в окружение. Найти какую-то слабую часть обороны, где они могут продвинуться. На этом участке есть связь, которая может давать качественную картинку для артиллерии, чтобы управлять войсками. Она на очень высоком уровне. Враг нас в этом превосходит. 

По словам представителя 47 ОМБр "Маґура", в РФ есть преимущество дронов на указанном участке. Кроме того, враг превосходит украинских защитников по численности. 

Они посылают группами по 7, 5, 4 военнослужащих, чтобы разведать. Если первая группа неудачно доходит, они уже понимают, на каком участке могут обойти эту позицию.

- говорит Олег Чаус.

Он подчеркнул, что ситуация сложная.

Учитывая это, функция доставки еды, воды, БК - ситуация сложная. Проезд составляет примерно 5 км. Этот участок полностью слева направо контролируется вражескими FPV-дронами. По количеству - за минут 10-15 можно увидеть 7-8 таких FPV-дронов

- рассказал главный сержант роты 47 ОМБр "Маґура".

"Под угрозой окружения": Telegraph сообщил о ситуации на курщине08.03.25, 09:39 • 18088 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96