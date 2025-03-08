"Под угрозой окружения": Telegraph сообщил о ситуации на курщине
Киев • УНН
Российские войска прорвали линию фронта и наступают на ключевую линию снабжения с двух направлений в курской области. Ситуация усложняется из-за прекращения обмена разведданными между США и Украиной.
10 тысяч украинских военных под угрозой окружения, сообщает The Telegraph в статье о ситуации в курской области, пишет УНН.
Детали
"Десять тысяч украинских военных находятся под угрозой окружения после того, как россия прорвала линию фронта и наступала на ключевую линию снабжения с двух направлений", - пишет издание.
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Сообщается, что российские военные продвинулись в судже, что на 11 километров вглубь россии, пересекли границу с Сумской областью Украины с севера в пятницу.
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Младший сержант, который общался с The Telegraph по спорадической телефонной связи, сказал, что рассматривается "возможность отхода из курска, чтобы избежать дальнейших потерь". "Мы хотим избежать потерь. Страх окружения реален", - сказал он.
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The Telegraph отмечает, что российское продвижение на ключевой дороге произошло вскоре после того, как США прекратили обмен разведданными с Украиной.
Ограничив слежение, США позволят россиянам действовать свободнее и планировать атаки без ведома Украины, считают эксперты.
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Офицер военной разведки в Киеве сказал The Telegraph, что замораживание равно "более-менее полному отключению света".
Сокращение разведданных также влияет на способность Украины предсказывать российские ракетные удары и удары беспилотников.
Дополнение
Министр обороны Умиров заявлял, что Украина еще не получила информацию о том, каким образом будет ограничен доступ США к разведданным, но Киев работает над альтернативами.