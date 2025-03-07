В пограничье Сумской области продолжаются сложные бои - ЦПД СНБО
Киев • УНН
В пограничье Сумской области продолжаются тяжелые бои с российскими штурмовыми группами. Оккупанты пытаются прорваться к трассе от Юнаковки до Суджи, но несут значительные потери от Сил обороны Украины.
В пограничье Сумской области продолжаются сложные бои. Штурмовые группы рф пытаются прорваться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до суджи на курщине. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram, передает УНН.
В пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорваться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине. Силы обороны ведут бои, наносят значительные потери россиянам
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6 марта Коваленко сообщал, что российские оккупанты продолжают вести бои на границе Сумщины и действуют штурмовыми группами, Силы обороны ведут бои.