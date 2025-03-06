Росіяни намагаються прорватися до логістичних шляхів на Сумщині: що відбувається

російські окупанти продовжують вести бої в прикордонні Сумщини і діють штурмовими групами, Сили оборони ведуть бої. Про це у Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко, інформує УНН.

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За його словами, мета росіян залишається незмінною - спробувати дійти до логістичних доріг, що ведуть з Сумщини у Суджу.

Але цей задум був відомий заздалегідь, і тому вдається зараз наносити значні втрати штурмовим групам ворога - написав Коваленко.

Він додав, що бої в зоні кордону і прикордоння Сумщини тривають.

Нагадаємо

Окупанти продовжують спроби перетнути кордон України на Сумщині малими штурмовими групами. Через несприятливу місцевість ворог не може використовувати техніку, але прагне перерізати логістичні шляхи.

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