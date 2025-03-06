Росіяни намагаються прорватися до логістичних шляхів на Сумщині: що відбувається
Київ • УНН
Російські окупанти ведуть бої на кордоні Сумської області, намагаючись дістатися до логістичних доріг у напрямку Суджі. ЗСУ завдають значних втрат ворожим штурмовим групам у прикордонні.
російські окупанти продовжують вести бої в прикордонні Сумщини і діють штурмовими групами, Сили оборони ведуть бої. Про це у Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко, інформує УНН.
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За його словами, мета росіян залишається незмінною - спробувати дійти до логістичних доріг, що ведуть з Сумщини у Суджу.
Але цей задум був відомий заздалегідь, і тому вдається зараз наносити значні втрати штурмовим групам ворога
Він додав, що бої в зоні кордону і прикордоння Сумщини тривають.
Нагадаємо
Окупанти продовжують спроби перетнути кордон України на Сумщині малими штурмовими групами. Через несприятливу місцевість ворог не може використовувати техніку, але прагне перерізати логістичні шляхи.
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