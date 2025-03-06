Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит
Киев • УНН
Российские оккупанты ведут бои на границе Сумской области, пытаясь добраться до логистических дорог в направлении Суджи. ВСУ наносят значительные потери вражеским штурмовым группам на границе.
российские оккупанты продолжают вести бои в приграничной Сумщине и действуют штурмовыми группами, Силы обороны ведут бои. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко, информирует УНН.
Детали
По его словам, цель россиян остается неизменной - попытаться дойти до логистических дорог, которые ведут из Сумщины в Суджу.
Но этот замысел был известен заранее, и поэтому удается сейчас наносить значительные потери штурмовым группам врага
Он добавил, что бои в зоне границы и приграничья Сумщины продолжаются.
Напомним
Оккупанты продолжают попытки пересечь границу Украины на Сумщине малыми штурмовыми группами. Из-за неблагоприятной местности враг не может использовать технику, но стремится перерезать логистические пути.
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