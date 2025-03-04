Демченко про ситуацію на Сумщині: ворог продовжує намагатися підійти до кордону

Російські окупанти продовжують намагатися підійти до кордону України на Сумщині. Місцевість там не сприятлива для використання техніки, тому ворог намагається засилати невеличкі штурмові групи.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Якщо прив'язатися до напрямку, де Сили оборони ведуть операцію в межах курської області, то звісно, що ворог по той бік кордону намагається всіляко атакувати позиції наших захисників й неодноразово пробував та продовжує намагатися підійти до нашого кордону. Намагається перейти лінію кордону. Це фактично по флангах меж операції, де ведуть її Сили оборони України - розповів Демченко.

За його словами, раніше ворог намагався просуватися у напрямку одного з населених пунктів застосовуючи, зокрема, колони техніки, але вони відразу знищувалися українськими захисниками й власне піхота ворога не могла вільно підійти до лінії кордону.

Зараз бачимо продовження цієї ситуації у напрямку Новенького - це край району, де наші воїни ведуть операцію в межах Курщини - сказав Демченко.

Демченко зазначив, що ця місцевість не сприятлива для того, щоб росіяни використовували техніку, тому вони намагаються засилати такі невеличкі штурмові групи для того, щоб вони закріпилися на українській території, але Сили оборони України й підрозділи Держприкордонслужби максимально завдають по ним вогневого ураження для того, щоб ворог не зміг це зробити.

Ворог хотів би зробити все можливе для того, щоб перерізати логістичні шляхи. Для цього їм потрібно просунутися більше в глиб території нашої країни - сказав Демченко.

Доповнення

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій повідомляв, що в районі Новенького в Сумській області 25 лютого росіяни проводили штурм силами до двох механізованих відділень, вони перетнули державний кордон, проте були відкинуті на територію рф. Сили оборони вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом української логістики.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко заявляв, що те, що росіяни розганяють ситуацію в прикордонні на Сумщині як ледь не початок наступу на Суми - це пропагандистська робота, оскільки ні сил, ні засобів для цього у рф нема, але інформаційно треба роздмухати "перемогу".