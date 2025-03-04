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Демченко о ситуации на Сумщине: враг продолжает пытаться подойти к границе

Киев • УНН

 • 24408 просмотра

Оккупанты продолжают попытки пересечь границу Украины на Сумщине малыми штурмовыми группами. Из-за неблагоприятной местности враг не может использовать технику, но стремится перерезать логистические пути.

Демченко о ситуации на Сумщине: враг продолжает пытаться подойти к границе

Российские оккупанты продолжают пытаться подойти к границе Украины на Сумщине. Местность там не благоприятна для использования техники, поэтому враг пытается засылать небольшие штурмовые группы.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Если привязаться к направлению, где Силы обороны ведут операцию в пределах Курской области, то, конечно, враг по ту сторону границы пытается всеми силами атаковать позиции наших защитников и неоднократно пробовал и продолжает пытаться подойти к нашей границе. Пытается перейти линию границы. Это фактически по флангам в пределах операции, где ее ведут Силы обороны Украины

- рассказал Демченко.

По его словам, ранее враг пытался продвигаться в направлении одного из населенных пунктов, используя, в частности, колонны техники, но они сразу уничтожались украинскими защитниками, и собственно пехота врага не могла свободно подойти к линии границы.

Сейчас видим продолжение этой ситуации в направлении Новенького - это край района, где наши воины ведут операцию в пределах Курщины

- сказал Демченко.

Демченко отметил, что эта местность не благоприятна для того, чтобы россияне использовали технику, поэтому они пытаются засылать такие небольшие штурмовые группы, чтобы они закрепились на украинской территории, но Силы обороны Украины и подразделения Госпогранслужбы максимально наносят по ним огневое поражение, чтобы враг не смог это сделать.

Враг хотел бы сделать все возможное для того, чтобы перерезать логистические пути. Для этого им нужно продвинуться глубже в территорию нашей страны

- сказал Демченко.

Дополнение

Спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий сообщал, что в районе Новенького в Сумской области 25 февраля россияне проводили штурм силами до двух механизированных отделений, они пересекли государственную границу, однако были отброшены на территорию рф. Силы обороны принимают меры, чтобы не допустить перерезания врагом украинской логистики.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко заявлял, что то, что россияне разгоняют ситуацию в приграничье на Сумщине как чуть ли не начало наступления на Сумы - это пропагандистская работа, поскольку ни сил, ни средств для этого у рф нет, но информационно нужно раздувать "победу". 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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