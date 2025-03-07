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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У прикордонні Сумщини продовжуються складні бої - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 17602 перегляди

На кордоні Сумської області тривають важкі бої з російськими штурмовими групами. Окупанти намагаються прорватися до траси від Юнаківки до Суджі, але зазнають значних втрат від Сил оборони України.

У прикордонні Сумщини продовжуються складні бої - ЦПД РНБО

У прикордонні Сумської області продовжуються складні бої. Штурмові групи рф намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до суджі на курщині. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко у Telegram, передає УНН.

У прикордонні Сумщини продовжуються складні бої, російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до суджі на курщині. Сили оборони ведуть бої, завдають значних втрат росіянам

- повідомив Коваленко в Telegram.

Доповнення

6 березня Коваленко повідомляв, що російські окупанти продовжують вести бої в прикордонні Сумщини і діють штурмовими групами, Сили оборони ведуть бої.

Анна Мурашко

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