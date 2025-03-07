У прикордонні Сумщини продовжуються складні бої - ЦПД РНБО

У прикордонні Сумської області продовжуються складні бої. Штурмові групи рф намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до суджі на курщині. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко у Telegram, передає УНН.

У прикордонні Сумщини продовжуються складні бої, російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до суджі на курщині. Сили оборони ведуть бої, завдають значних втрат росіянам - повідомив Коваленко в Telegram.

Доповнення

6 березня Коваленко повідомляв, що російські окупанти продовжують вести бої в прикордонні Сумщини і діють штурмовими групами, Сили оборони ведуть бої.