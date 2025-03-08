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DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

Киев • УНН

 • 45566 просмотра

Аналитики DeepState сообщили о продвижении врага в Старой и Новой Сорочине на Курщине в ночь на 8 марта. российские оккупанты пытаются добраться до логистических дорог в направлении Суджи.

DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

Аналитики проекта DeepState сообщили об успехах врага на Курщине в ночь на 8 марта. Об этом информирует УНН с ссылкой на OSINT-проект в Telegram.

Детали

В ночь на 08 марта в 02:22 аналитики DeepState обновили карту боевых действий.

Враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине

- говорится в посте DeepState.

Напомним, российские оккупанты ведут бои на границе Сумской области, пытаясь добраться до логистических дорог в направлении Суджи. ВСУ наносят значительные потери вражеским штурмовым группам на границе.

109 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ07.03.25, 21:19 • 26673 просмотра

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