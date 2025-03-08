DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине
Киев • УНН
Аналитики DeepState сообщили о продвижении врага в Старой и Новой Сорочине на Курщине в ночь на 8 марта. российские оккупанты пытаются добраться до логистических дорог в направлении Суджи.
Аналитики проекта DeepState сообщили об успехах врага на Курщине в ночь на 8 марта. Об этом информирует УНН с ссылкой на OSINT-проект в Telegram.
Детали
В ночь на 08 марта в 02:22 аналитики DeepState обновили карту боевых действий.
Враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине
Напомним, российские оккупанты ведут бои на границе Сумской области, пытаясь добраться до логистических дорог в направлении Суджи. ВСУ наносят значительные потери вражеским штурмовым группам на границе.
109 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ07.03.25, 21:19 • 26673 просмотра