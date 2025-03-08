DeepState: ворог просунувся у двох населених пунктах на Курщині
Київ • УНН
Аналітики DeepState повідомили про просування ворога в Старій та Новій Сорочині на Курщині у ніч проти 8 березня. російські окупанти намагаються дістатися логістичних доріг у напрямку Суджі.
Аналітики проєкту DeepState повідомили про успіхи ворога на Курщині у ніч проти 8 березня. Про це інформує УНН із посиланням на OSINT-проєкт у Telegram.
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У ніч проти 08 березня о 02:22 аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.
Ворог просунувся в Старій Сорочині та Новій Сорочині
Нагадаємо, російські окупанти ведуть бої на кордоні Сумської області, намагаючись дістатися до логістичних доріг у напрямку Суджі. ЗСУ завдають значних втрат ворожим штурмовим групам у прикордонні.
109 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ07.03.25, 21:19 • 26696 переглядiв