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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 32225 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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DeepState: ворог просунувся у двох населених пунктах на Курщині

Київ • УНН

 • 45569 перегляди

Аналітики DeepState повідомили про просування ворога в Старій та Новій Сорочині на Курщині у ніч проти 8 березня. російські окупанти намагаються дістатися логістичних доріг у напрямку Суджі.

DeepState: ворог просунувся у двох населених пунктах на Курщині

Аналітики проєкту DeepState повідомили про успіхи ворога на Курщині у ніч проти 8 березня. Про це інформує УНН із посиланням на OSINT-проєкт у Telegram.

Деталі

У ніч проти 08 березня о 02:22 аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Ворог просунувся в Старій Сорочині та Новій Сорочині

- йдеться у дописі DeepState.

Нагадаємо, російські окупанти ведуть бої на кордоні Сумської області, намагаючись дістатися до логістичних доріг у напрямку Суджі. ЗСУ завдають значних втрат ворожим штурмовим групам у прикордонні.

109 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ07.03.25, 21:19 • 26696 переглядiв

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