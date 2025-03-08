DeepState: ворог просунувся у двох населених пунктах на Курщині

Аналітики проєкту DeepState повідомили про успіхи ворога на Курщині у ніч проти 8 березня. Про це інформує УНН із посиланням на OSINT-проєкт у Telegram.

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У ніч проти 08 березня о 02:22 аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Ворог просунувся в Старій Сорочині та Новій Сорочині - йдеться у дописі DeepState.

Нагадаємо, російські окупанти ведуть бої на кордоні Сумської області, намагаючись дістатися до логістичних доріг у напрямку Суджі. ЗСУ завдають значних втрат ворожим штурмовим групам у прикордонні.

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