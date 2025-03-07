109 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ

Від початку цієї доби на фронті відбулося 109 бойових зіткнень. На Торецькому напрямку росіяни атакували 22 рази, а на Покровському - 24, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Російські загарбники завдали одного ракетного удару, застосувавши 67 ракет, 60 авіаційних ударів, застосувавши 77 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1240 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Гранів.

На Куп’янському напрямку противник проводив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Куп’янська. Українські захисники відбили ворожі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Торського, Ямполівки та в напрямках Нового, Новомихайлівки. Два боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбито.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано дев’ять бойових зіткнень поблизу Оріхово-Василівки та Часового Яру, з яких одне продовжується до цього часу. Авіаудару зазнав Часів Яр.

На Торецькому напрямку росіяни 22 рази атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька. На даний час продовжується дев’ять боєзіткнень. Авіаударів керованими бомбами зазнали Торецьк, Клебан-Бик та Костянтинівка.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 24 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Тарасівка, Надіївка, Промінь, Лисівка, Олексіївка, Андріївкка, Улакли та в напрямку Нової Полтавки, Покровська. Авіаційних ударів зазнали Олександропіль, Миролюбівка, Єлизаветівка, Покровськ, Звірове та Горіхове.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 184 окупанти, 87 з них - безповоротно. Також знищено один БТР, шість автомобілів, сім антен управління БпЛА, три мотоцикли, міномет, два пункти управління БпЛА; також пошкоджено гармату, один окопний РЕБ, автомобіль та мотоцикл.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького, отримав відсіч. НАРами бив по Костянтинополю, КАБом - по Перебудові.

На Гуляйпільському напрямку загарбник наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаудару НАРами по Залізничному.

Сьогодні українські оборонці відбивали чотири штурмові дії загарбників на Оріхівському напрямку, в районах Степового та П’ятихаток, три боєзіткнення тривають до цього часу. Авіаудару НАРами зазнало Мирне.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Курщині українські воїни відбили 25 атак росіян, два зіткнення досі тривають. Противник, від початку доби, завдав 19 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 24 керованих авіаційних бомби та здійснив 377 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

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