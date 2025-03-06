Втрати окупантів збільшуються: скільки росіян вже не братимуть участь в "сво"
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських окупантів за минулу добу. Ліквідовано 1140 військових, знищено 5 танків, 7 ББМ та іншу військову техніку противника.
Сили оборони України продовжують завдавати втрат росії. Так, за минулу добу країна-агресорка втратила понад 1 100 окупантів та 5 танків. Про це інформує УНН із посиланням на Генштаб Збройних сил України у Facebook.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати росіян станом на 05.03.25 орієнтовно складають:
- особового складу ‒ 881800 (+1 140) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10261 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 21311 (+7)
- артилерійських систем ‒ 24108 (+21)
- РСЗВ ‒ 1306 (+0)
- засоби ППО ‒ 1096 (+2)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 27929 (+80)
- крилаті ракети ‒ 3085 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 39606 (+94)
- спеціальна техніка ‒ 3769 (+0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
З початку 2025 року втрати російської окупаційної армії в Україні склали вже 90 тисяч військових вбитими і пораненими. Це найнижчий денний середній показник із серпня 2024 року.
59 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ05.03.25, 16:19 • 15277 переглядiв