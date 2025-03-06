Втрати окупантів збільшуються: скільки росіян вже не братимуть участь в "сво"

Сили оборони України продовжують завдавати втрат росії. Так, за минулу добу країна-агресорка втратила понад 1 100 окупантів та 5 танків. Про це інформує УНН із посиланням на Генштаб Збройних сил України у Facebook.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати росіян станом на 05.03.25 орієнтовно складають:

особового складу ‒ 881800 (+1 140) осіб ліквідовано

танків ‒ 10261 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 21311 (+7)

артилерійських систем ‒ 24108 (+21)

РСЗВ ‒ 1306 (+0)

засоби ППО ‒ 1096 (+2)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 27929 (+80)

крилаті ракети ‒ 3085 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 39606 (+94)

спеціальна техніка ‒ 3769 (+0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

З початку 2025 року втрати російської окупаційної армії в Україні склали вже 90 тисяч військових вбитими і пораненими. Це найнижчий денний середній показник із серпня 2024 року.

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