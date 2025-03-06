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Потери оккупантов увеличиваются: сколько россиян уже не будут участвовать в "сво"

Киев • УНН

 • 20186 просмотра

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских оккупантов за прошедшие сутки. Ликвидировано 1140 военнослужащих, уничтожено 5 танков, 7 ББМ и другая военная техника противника.

Потери оккупантов увеличиваются: сколько россиян уже не будут участвовать в "сво"

Силы обороны Украины продолжают наносить потери россии. Так, за минувшие сутки страна-агрессор потеряла более 1 100 оккупантов и 5 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Детали

Указывается, что общие боевые потери россиян на 05.03.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 881800 (+1 140) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10261 (+5)
      • боевых бронированных машин ‒ 21311 (+7)
        • артиллерийских систем ‒ 24108 (+21)
          • РСЗВ ‒ 1306 (+0)
            • средств ПВО ‒ 1096 (+2)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 27929 (+80)
                    • крылатых ракет ‒ 3085 (0)
                      • кораблей / катеров ‒ 28 (0)
                        • подводных лодок ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 39606 (+94)
                            • специальной техники ‒ 3769 (+0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала 2025 года потери российской оккупационной армии в Украине составили уже 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Это самый низкий дневной средний показатель с августа 2024 года.

                              59 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ05.03.25, 16:19 • 15275 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Вооруженные силы Украины
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