Потери оккупантов увеличиваются: сколько россиян уже не будут участвовать в "сво"
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских оккупантов за прошедшие сутки. Ликвидировано 1140 военнослужащих, уничтожено 5 танков, 7 ББМ и другая военная техника противника.
Силы обороны Украины продолжают наносить потери россии. Так, за минувшие сутки страна-агрессор потеряла более 1 100 оккупантов и 5 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Детали
Указывается, что общие боевые потери россиян на 05.03.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 881800 (+1 140) человек ликвидировано
- танков ‒ 10261 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 21311 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 24108 (+21)
- РСЗВ ‒ 1306 (+0)
- средств ПВО ‒ 1096 (+2)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 27929 (+80)
- крылатых ракет ‒ 3085 (0)
- кораблей / катеров ‒ 28 (0)
- подводных лодок ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 39606 (+94)
- специальной техники ‒ 3769 (+0)
Данные уточняются.
Напомним
С начала 2025 года потери российской оккупационной армии в Украине составили уже 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Это самый низкий дневной средний показатель с августа 2024 года.
59 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ05.03.25, 16:19 • 15275 просмотров