рф з початку року втратила вже 90 тисяч військових - британська розвідка
Київ • УНН
У лютому 2025 року середньодобові втрати рф склали 1255 осіб - найнижчий показник за півроку. Загальні втрати рф з початку 2025 року досягли 90 тисяч військових.
З початку 2025 року втрати російської окупаційної армії в Україні склали вже 90 тисяч військових вбитими і пораненими. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони Великої Британії.
Деталі
За даними британської розвідки, від початку 2025 року росія втратила на фронті близько 90 000 осіб, а з моменту вторгнення в Україну втрати досягли 875 00 осіб.
Зазначається, що середньодобові втрати росії в лютому 2025 року склали 1255 осіб, що є найнижчим денним середнім показником із серпня 2024 року.
Загальна кількість зареєстрованих втрат росії в лютому склала 35 140 осіб, що приблизно на 13 000 менше, ніж у січні, коли був зафіксований другий за величиною місячний показник.
Зниження зафіксованого рівня втрат, який залишається високим, ймовірно, відображає зниження темпів російських операцій і атак. Рівень втрат росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день у березні 2025 року, водночас продовжаться атаки спішеної піхоти за кількома напрямками
Нагадаємо
Інститут вивчення війни повідомляв, що щомісячний призов до російської армії, ймовірно, дорівнює або є нижчим за кількість, необхідну для заміщення щомісячних втрат росії у війні проти України один до одного.