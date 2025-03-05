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рф з початку року втратила вже 90 тисяч військових - британська розвідка

Київ • УНН

 • 14305 перегляди

У лютому 2025 року середньодобові втрати рф склали 1255 осіб - найнижчий показник за півроку. Загальні втрати рф з початку 2025 року досягли 90 тисяч військових.

рф з початку року втратила вже 90 тисяч військових - британська розвідка

З початку 2025 року втрати російської окупаційної армії в Україні склали вже 90 тисяч військових вбитими і пораненими. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони Великої Британії.

Деталі

За даними британської розвідки, від початку 2025 року росія втратила на фронті близько 90 000 осіб, а з моменту вторгнення в Україну втрати досягли 875 00 осіб.

Зазначається, що середньодобові втрати росії в лютому 2025 року склали 1255 осіб, що є найнижчим денним середнім показником із серпня 2024 року.

Загальна кількість зареєстрованих втрат росії в лютому склала 35 140 осіб, що приблизно на 13 000 менше, ніж у січні, коли був зафіксований другий за величиною місячний показник.

Зниження зафіксованого рівня втрат, який залишається високим, ймовірно, відображає зниження темпів російських операцій і атак. Рівень втрат росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день у березні 2025 року, водночас продовжаться атаки спішеної піхоти за кількома напрямками

- йдеться у зведенні.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни повідомляв, що щомісячний призов до російської армії, ймовірно, дорівнює або є нижчим за кількість, необхідну для заміщення щомісячних втрат росії у війні проти України один до одного.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
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