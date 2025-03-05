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рф с начала года потеряла уже 90 тысяч военнослужащих - британская разведка

Киев • УНН

 • 14305 просмотра

В феврале 2025 года среднесуточные потери рф составили 1255 человек - самый низкий показатель за полгода. Общие потери РФ с начала 2025 года достигли 90 тысяч военнослужащих.

рф с начала года потеряла уже 90 тысяч военнослужащих - британская разведка

С начала 2025 года потери российской оккупационной армии в Украине составили уже 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Великой Британии.

Детали

По данным британской разведки, с начала 2025 года россия потеряла на фронте около 90 000 человек, а с момента вторжения в Украину потери достигли 875 000 человек.

Отмечается, что среднесуточные потери россии в феврале 2025 года составили 1255 человек, что является самым низким дневным средним показателем с августа 2024 года.

Общее количество зарегистрированных потерь россии в феврале составило 35 140 человек, что примерно на 13 000 меньше, чем в январе, когда был зафиксирован второй по величине месячный показатель.

Снижение зафиксированного уровня потерь, который остается высоким, вероятно, отражает снижение темпов российских операций и атак. Уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в марте 2025 года, одновременно продолжатся атаки спешенной пехоты по нескольким направлениям

- говорится в сводке.

Напомним

Институт изучения войны сообщал, что ежемесячный призыв в российскую армию, вероятно, равен или ниже количества, необходимого для замещения ежемесячных потерь России в войне против Украины один к одному.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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