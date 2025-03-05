рф с начала года потеряла уже 90 тысяч военнослужащих - британская разведка
Киев • УНН
В феврале 2025 года среднесуточные потери рф составили 1255 человек - самый низкий показатель за полгода. Общие потери РФ с начала 2025 года достигли 90 тысяч военнослужащих.
С начала 2025 года потери российской оккупационной армии в Украине составили уже 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Великой Британии.
Детали
По данным британской разведки, с начала 2025 года россия потеряла на фронте около 90 000 человек, а с момента вторжения в Украину потери достигли 875 000 человек.
Отмечается, что среднесуточные потери россии в феврале 2025 года составили 1255 человек, что является самым низким дневным средним показателем с августа 2024 года.
Общее количество зарегистрированных потерь россии в феврале составило 35 140 человек, что примерно на 13 000 меньше, чем в январе, когда был зафиксирован второй по величине месячный показатель.
Снижение зафиксированного уровня потерь, который остается высоким, вероятно, отражает снижение темпов российских операций и атак. Уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в марте 2025 года, одновременно продолжатся атаки спешенной пехоты по нескольким направлениям
Напомним
Институт изучения войны сообщал, что ежемесячный призыв в российскую армию, вероятно, равен или ниже количества, необходимого для замещения ежемесячных потерь России в войне против Украины один к одному.