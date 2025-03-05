59 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ
Киев • УНН
На различных направлениях фронта произошло 59 боевых столкновений, наиболее горячо на Покровском - 11 атак. Противник активно атаковал на Харьковском, Торецком и Курском направлениях, но все попытки прорыва были отбиты.
С начала суток на фронте произошло 59 боевых столкновений. На Покровском направлении противник осуществил 11 попыток вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжается бой на Харьковском направлении, российские оккупанты пытаются прорвать оборонительные рубежи украинских войск в направлении Вовчанска. Ситуация находится под контролем Сил обороны, наши защитники дают достойный отпор российским захватчикам.
На Купянском направлении противник один раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Голубовка, но наши защитники успешно остановили вражеские попытки продвигаться вперед.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинцев вблизи Новомихайловки и Нового. В настоящее время продолжаются четыре боевых столкновения.
На Краматорском направлении наши оборонцы отбили четыре атаки противника в районах Часового Яра, Александро-Шультиного и Предтечиного, до сих пор продолжается одно боевое столкновение.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка, Дачного и Дилиевки, где Силы обороны отбили девять штурмов российских подразделений, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
С начала суток на Покровском направлении противник осуществил 11 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Елизаветовки, Промена, Песчаного, Котлинного, Богдановки, Котляровки и Андреевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили все атаки противника. Оккупанты нанесли авиаудары управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Покровск, Чунишине и Алексеевка. Потери врага уточняются.
На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили две атаки оккупационной армии в районе Константинополя и Бурлацкого. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Одрадное и Веселое.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар по населенным пунктам Гуляйполе, Шевченко, Железнодорожное и Новополь.
На Ореховском направлении наши оборонцы успешно отбили вражескую атаку в направлении Камянского.
На Курском направлении украинские защитники отбили восемь атак захватчиков, еще четыре боевых столкновения продолжаются. Кроме того, враг осуществил 226 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня, нанес семь авиаударов, сбросив 14 управляемых бомб.
На Северском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.
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