109 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

С начала этого дня на фронте произошло 109 боевых столкновений. На Торецком направлении россияне атаковали 22 раза, а на Покровском - 24, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики нанесли один ракетный удар, применив 67 ракет, 60 авиационных ударов, применив 77 КАБ. Кроме того, россияне привлекли для поражения 1240 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населённым пунктам - говорится в сводке.

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе Вовчанска. Враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Гранев.

На Купянском направлении противник проводил четыре штурма позиций наших оборонцев в районах Петропавловки, Загризового и в направлении Купянска. Украинские защитники отразили вражеские атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 16 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Грековки, Торского, Ямполовки и в направлениях Нового, Новомихайловки. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг осуществил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отбиты.

На Краматорском направлении в настоящее время зафиксировано девять боевых столкновений вблизи Орехово-Василевки и Часового Яра, из которых одно продолжается до сих пор. Авиаудар подвергся Часовому Яру.

На Торецком направлении россияне 22 раза атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили неподалеку Дилиевки, Дружбы, Дачного и Торецка. В настоящее время продолжается девять боевых столкновений. Авиаударам управляемыми бомбами подверглись Торецк, Клебан-Бык и Константиновка.

С начала этого дня, на Покровском направлении захватнические подразделения 24 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Тарасовка, Надиевка, Промень, Лисовка, Алексеевка, Андреевка, Улаклы и в направлении Новой Полтавки, Покровска. Авиационным ударам подверглись Александрополь, Миролюбовка, Елизаветовка, Покровск, Звировое и Гориховое.

Сегодня на этом направлении украинские воины нейтрализовали 184 оккупантов, 87 из них - безвозвратно. Также уничтожено одно БТР, шесть автомобилей, семь антенн управления БПЛА, три мотоцикла, миномет, два пункта управления БПЛА; также повреждены пушка, один окопный РЭБ, автомобиль и мотоцикл.

Сегодня на Новопавловском направлении враг семь раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого, получил отпор. НАРами бил по Константинополю, КАБом - по Перебудове.

На Гуляйпольском направлении захватчик наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудар НАРами по Железнодорожному.

Сегодня украинские оборонцы отражали четыре штурмовые действия захватчиков на Ореховском направлении, в районах Степового и Пятихаток, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаудару НАРами подверглось Мирное.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Курщине украинские воины отразили 25 атак россиян, два столкновения до сих пор продолжаются. Противник, с начала суток, нанес 19 авиационных ударов, всего сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 24 управляемые авиационные бомбы и осуществил 377 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Потери оккупантов увеличиваются: сколько россиян уже не будут участвовать в "сво"