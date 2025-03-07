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Атаки россии вынуждают Украину рассмотреть возможность вывода войск из Курска - СМИ

Киев • УНН

 • 20528 просмотра

Российские войска продвинулись на 4 км вглубь контролируемой Украиной территории в Курской области. Украинскому командованию предстоит выбор между отступлением и удержанием позиций с риском потери сил.

Атаки россии вынуждают Украину рассмотреть возможность вывода войск из Курска - СМИ

Украинские войска, защищающие взятую под контроль территорию в Курской области россии, подвергаются яростному натиску российского контрнаступления, которое набирает обороты, и вскоре командирам придется сделать сложный выбор: продолжать борьбу или отступать, передает УНН со ссылкой на Politico.

"Украинское командование должно сделать выбор. Покинуть Курскую область, завершив операцию и сохранив силы, или удержаться, рискуя потерять все", — считает военный аналитик Ян Матвеев.

В своем Telegram-канале он сказал, что ход битвы радикально изменился за последние дни.

"Единственная реальная причина удерживать Курский плацдарм — использовать его в качестве разменной монеты на будущих переговорах. Однако потеря значительного количества опытных войск и передовой техники в затянувшейся обороне может серьезно ослабить военный потенциал Украины в других регионах", — отметил он.

Российский провоенный Telegram-канал Two Majors утверждает, что российские войска за последние дни проникли примерно на четыре километра на территорию, удерживаемую Украиной, и пытаются окружить ее.

Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, признал, что идут "тяжелые бои". Он сказал, что российские штурмовые подразделения пытаются прорваться и захватить контроль над важной трассой, идущей от Юнаковки в Сумской области Украины до удерживаемой Украиной Суджи.

Politico напоминает, что неожиданное вторжение Украины через границу в Курскую область россии в августе прошлого года застало президента россии владимира путина и его генералов врасплох. Это также изменило нарратив для Украины, которая до этого неуклонно теряла территорию в пользу россиян.

Рейд продемонстрировал, что Украина сохранила некоторые яростные наступательные возможности.

Но вторжение не было задумано президентом Украины Владимиром Зеленским и его генералами с целью переломить ход конфликта: оно должно было послужить как моральным стимулом для уставших от войны украинцев — в значительной степени оно действительно подняло дух — и разменной монетой на любых последующих мирных переговорах.

В течение нескольких дней после вторжения украинские подразделения, сформированные из четырех бригад, быстро расширили плацдарм, что стало первым вторжением в россию со времен Второй мировой войны. А через неделю главнокомандующий Украины Александр Сырский заявил, что Украина захватила почти 1000 квадратных километров территории внутри россии.

Антонина Туманова

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