Атаки россии вынуждают Украину рассмотреть возможность вывода войск из Курска - СМИ
Киев • УНН
Российские войска продвинулись на 4 км вглубь контролируемой Украиной территории в Курской области. Украинскому командованию предстоит выбор между отступлением и удержанием позиций с риском потери сил.
Украинские войска, защищающие взятую под контроль территорию в Курской области россии, подвергаются яростному натиску российского контрнаступления, которое набирает обороты, и вскоре командирам придется сделать сложный выбор: продолжать борьбу или отступать, передает УНН со ссылкой на Politico.
"Украинское командование должно сделать выбор. Покинуть Курскую область, завершив операцию и сохранив силы, или удержаться, рискуя потерять все", — считает военный аналитик Ян Матвеев.
В своем Telegram-канале он сказал, что ход битвы радикально изменился за последние дни.
"Единственная реальная причина удерживать Курский плацдарм — использовать его в качестве разменной монеты на будущих переговорах. Однако потеря значительного количества опытных войск и передовой техники в затянувшейся обороне может серьезно ослабить военный потенциал Украины в других регионах", — отметил он.
Российский провоенный Telegram-канал Two Majors утверждает, что российские войска за последние дни проникли примерно на четыре километра на территорию, удерживаемую Украиной, и пытаются окружить ее.
Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, признал, что идут "тяжелые бои". Он сказал, что российские штурмовые подразделения пытаются прорваться и захватить контроль над важной трассой, идущей от Юнаковки в Сумской области Украины до удерживаемой Украиной Суджи.
Politico напоминает, что неожиданное вторжение Украины через границу в Курскую область россии в августе прошлого года застало президента россии владимира путина и его генералов врасплох. Это также изменило нарратив для Украины, которая до этого неуклонно теряла территорию в пользу россиян.
Рейд продемонстрировал, что Украина сохранила некоторые яростные наступательные возможности.
Но вторжение не было задумано президентом Украины Владимиром Зеленским и его генералами с целью переломить ход конфликта: оно должно было послужить как моральным стимулом для уставших от войны украинцев — в значительной степени оно действительно подняло дух — и разменной монетой на любых последующих мирных переговорах.
В течение нескольких дней после вторжения украинские подразделения, сформированные из четырех бригад, быстро расширили плацдарм, что стало первым вторжением в россию со времен Второй мировой войны. А через неделю главнокомандующий Украины Александр Сырский заявил, что Украина захватила почти 1000 квадратных километров территории внутри россии.