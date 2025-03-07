Атаки росії змушують Україну розглянути можливість виведення військ з Курська - ЗМІ

Українські війська, що захищають контрольовану територію в Курській області росії, піддаються запеклому натиску російського контрнаступу, яке набирає обертів, і незабаром командирам доведеться зробити складний вибір: продовжувати боротьбу чи відступати, передає УНН з посиланням на Politico.

"Українське командування повинно зробити вибір. Покинути Курську область, завершивши операцію і зберігши сили, чи утриматися, ризикуючи втратити все", — вважає військовий аналітик Ян Матвєєв.

У своєму Telegram-каналі він сказав, що хід битви радикально змінився за останні дні.

"Єдина реальна причина утримувати Курський плацдарм — використовувати його як розмінну монету на майбутніх переговорах. Однак втрата значної кількості досвідчених військ і передової техніки в затяжній обороні може серйозно ослабити військовий потенціал України в інших регіонах", — зазначив він.

Російський провоєнний Telegram-канал Two Majors стверджує, що російські війська за останні дні проникли приблизно на чотири кілометри на територію, що утримується Україною, і намагаються оточити її.

Андрій Коваленко, голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, визнав, що йдуть "важкі бої". Він сказав, що російські штурмові підрозділи намагаються прорватися і захопити контроль над важливою трасою, що йде від Юнаківки в Сумській області України до утримуваної Україною Суджі.

Politico нагадує, що несподіване вторгнення України через кордон у Курську область росії в серпні минулого року застало президента росії володимира путіна і його генералів зненацька. Це також змінило наратив для України, яка до цього невпинно втрачала територію на користь росіян.

Рейд продемонстрував, що Україна зберегла деякі запеклі наступальні можливості.

Але вторгнення не було задумано Президентом України Володимиром Зеленським і його генералами з метою переломити хід конфлікту: воно мало слугувати як моральним стимулом для втомлених від війни українців — в значній мірі воно дійсно підняло дух — і розмінною монетою на будь-яких наступних мирних переговорах.

Протягом кількох днів після вторгнення українські підрозділи, сформовані з чотирьох бригад, швидко розширили плацдарм, що стало першим вторгненням в росію з часів Другої світової війни. А через тиждень головнокомандувач України Олександр Сирський заявив, що Україна захопила майже 1000 квадратних кілометрів території всередині росії.