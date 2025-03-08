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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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"Під загрозою оточення": Telegraph повідомило про ситуацію на курщині

Київ • УНН

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Російські війська прорвали лінію фронту та наступають на ключову лінію постачання з двох напрямків у курській області. Ситуація ускладнюється через припинення обміну розвідданими між США та Україною.

"Під загрозою оточення": Telegraph повідомило про ситуацію на курщині

10 тисяч українських військових під загрозою оточення, повідомляє The Telegraph у статті про ситуацію у курській області, пише УНН.

Деталі

"Десять тисяч українських військових знаходяться під загрозою оточення після того, як росія прорвала лінію фронту та наступала на ключову лінію постачання з двох напрямків", - пише видання.

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Повідомляється, що російські військові просунулися в суджі, що на 11 кілометрів вглиб росії, перетнувши кордон із Сумською областю України з півночі в п’ятницю.

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Молодший сержант, який спілкувався з The Telegraph по спорадичному телефонному зв’язку, сказав, що розглядається "можливість відходу з курська, щоб уникнути подальших втрат". "Ми хочемо уникнути втрат. Страх оточення реальний", - сказав він.

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The Telegraph зазначає, що російське просування на ключовій дорозі відбулося невдовзі після того, як США припинили обмін розвідданими з Україною.

Обмеживши стеження, США дозволять росіянам діяти вільніше та планувати атаки без відома України, вважають експерти.

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Офіцер військової розвідки в Києві сказав The Telegraph, що заморожування дорівнює "більш-менш повному відключенню світла".

Скорочення розвідданих також впливає на здатність України передбачати російські ракетні удари та удари безпілотників.

Доповнення

Міністр оборони Умєров заявляв, що Україна ще не отримала інформацію про те, яким чином буде обмежений США доступ до розвідданих, але Київ працює над альтернативами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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