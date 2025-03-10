Оккупанты в направлении Новенького в Сумской области пытаются создать зону агрессивных боевых действий - Демченко
Киев • УНН
Российские оккупанты пытаются закрепиться в районе Новенького на Сумщине, отправляя малые штурмовые группы. Силы обороны противодействуют врагу артиллерией и беспилотниками, не допуская расширения зоны боевых действий.
В направлении Новенького на Сумщине российские оккупанты пытаются создать зону агрессивных боевых действий на территории Украины и закрепиться там. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.
Наша задача - не допустить продвижения врага через государственную границу. Фиксируем, что в направлении Новенького враг пытается создать такую зону агрессивных боевых действий на территории Украины, пытается там закрепиться. Это небольшие штурмовые группы, но группы по несколько человек пытаются заходить на нашу территорию для того, чтобы накапливаться и впоследствии продвигаться вглубь территории Украины, в частности для того, чтобы перерезать логистические пути
Поэтому, по его словам, Силы обороны используют, в частности, артиллерию для нанесения поражения по врагу.
"Наши подразделения, используя артиллерию, минометные расчеты, подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов, наносят поражение противнику на этом направлении для того, чтобы уничтожать его максимально, не позволить накапливаться и не позволить расширить зону боевых действий", - сказал Демченко.
Дополнение
Спикер ОТГ "Сиверск" Вадим Мыснык сообщал, что пехотные подразделения захватчиков пытаются проверять прочность украинской обороны на пораничье Сумщины.
9 марта главный сержант роты 47-й ОМБр "Магура" Олег Чаус сообщал, что украинские военные силы ведут борьбу со штурмовыми группами вс рф - враг пытается окружить подразделения ВСУ. В целом враг превосходит украинские силы в численности, кроме того, путь на Суджанскую территорию россия пытается контролировать FPV-дронами, отметил он.