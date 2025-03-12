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Демченко о Сумской области: говорить, что россияне прорвали границу, - не верно

Киев • УНН

 • 34271 просмотра

Российские войска пытаются вытеснить ВСУ из курской области. Враг проводит десятки штурмовых действий малыми группами.

Демченко о Сумской области: говорить, что россияне прорвали границу, - не верно

Говорить, что российские войска прорвали границу в Сумской области, – это не верно. Оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны из курской области, проводят десятки штурмовых действий по позициям украинских воинов. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

Сказать, что россияне прорвали границу, - это не верно. Конечно, пытаясь вытеснить Силы обороны из курской области, россияне проводят десятки штурмовых действий по позициям украинских воинов. Для того, чтобы развить свой успех, они пытаются пересечь нашу линию границы. Скорее всего, для того, чтобы осуществить окружение наших сил, которые находятся в курской области, или перерезать логистические пути

- рассказал Демченко.

Он подчеркнул, что задача подразделений ГПСУ и ВСУ - не допустить того, чтобы россияне переходили границу. россияне в направлении населенного пункта Новенькое не могут использовать технику, добавил он.

"Больше фиксируем попытки подхода и перехода границы маленькими штурмовыми группами по 2-3 военных, иногда по 5, которые имеют задачу зайти вглубь нашей территории, накопиться, закрепиться и дальше расширить зону боевых действий", - сказал Демченко.

Он сообщил, что за минувшие сутки подтверждено уничтожение около 20 военных рф, еще около 15 оккупантов с ранениями отходили с украинской территории.

Демченко отметил, что в количество уничтоженных и раненых россиян входят, в частности, те, которые были поражены на линии границы и на подступах к ней.

Дополнение

В аналитическом отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, что российские войска продолжают подтверждать наступление в курской области и, вероятно, начали атаковать Суджу.

Главный сержант роты 47 ОМБр "Магура" Олег Чаус сообщал 9 марта, что украинские военные силы ведут борьбу со штурмовыми группами вс рф - враг пытается подразделения ВСУ взять в окружение. В целом враг преобладает украинские силы в количестве, кроме того, путь на Суджанскую территорию россия пытается контролировать FPV-дронами.

11 марта спикер ГПСУ Демченко заявлял, что ситуация на границе с Сумщиной - не простая, ведь россияне пытаются зайти на украинскую территорию.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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