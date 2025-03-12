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рф просувається в Курській області, ймовірно, атакує Суджу – Інститут вивчення війни

Київ • УНН

 • 36529 перегляди

російські війська захопили декілька населених пунктів біля Суджі, змусивши українські війська відступити. Тривають атаки на Суджу та прикордонні райони Сумської області.

рф просувається в Курській області, ймовірно, атакує Суджу – Інститут вивчення війни

російські війська продовжують підтверджувати наступ у Курській області і, ймовірно, почали атакувати Суджу. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Аналітики Інституту дійшли до такого висновку, спираючись на геолокаційні кадри, опубліковані 11 березня. Вони показують, що російські війська нещодавно захопили Бондарівку (на схід від Суджі), Замостя та Махнівку (обидва на південний схід від Суджі).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 і 11 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центральну Зазулівку (на північ від Суджі), на південно-східну околицю Колмакова (на південний схід від Суджі) та на південь від Курилівки (на південь від Суджі)

- йдеться у дописі ISW.

Як пишуть дослідники, російські блогери заявили 11 березня, що війська рф захопили Козачу Локню (на північ від Суджі), а недавні успіхи росії на північ від Козачої Локні та на схід від Суджі, ймовірно, змусили українські війська відступити з Козачої Локні та Княжого 2 (на північ від Суджі та безпосередньо на південь від Козачої Локні).

Крім того, російські блогери заявили, що російські війська захопили Колмаков і Дмитрюков (обидва на південний схід від Суджі) і просунулися на схід від Свердликового вздовж шосе 38К-030 Коронево-Суджа. 

За даними Інституту вивчення війни, підрозділи російського 22-го мотострілецького полку (72-а мотострілецька дивізія, 44-й армійський корпус [АК], Ленінградський військовий округ [ЛВО]) та 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) захопили Княжий 1 (на північ від Суджі).

російські блогери стверджують, що російські війська просунулися до околиць Заолошенки (трохи північніше від Суджі) і що підрозділи російської 11-ї повітряно-десантної (ВДВ) бригади просуваються в саму Суджу з Мирного (на схід від Суджі). російські війська продовжують атакувати у самій Суджі; на північ від Суджі в районі Козачої Локні, Південного, Кубаткіного та Івашківського; та поблизу міжнародного кордону у Сумській області у районі Журавки

- пише Інститут вивчення війни.

Повідомляється, що підрозділи російського штурмового загону "Ветерани" (російського добровольчого корпусу) діють на схід від Суджі, неподалік Мирного.

ISW вказує на те, що російські війська продовжують проводити рейди вздовж міжнародного кордону Сумської та Курської областей.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 березня, показують, що російські війська, ймовірно диверсійно-розвідувальна група, нещодавно просунулися на південний захід від Теткіно (північний захід від головного українського виступу в Курській області)

- інформує ISW.

За інформацією аналітиків Інституту, помічник начальника українського прикордонного загону заявив 11 березня, що російські диверсійно-розвідувальні групи проводять операції вздовж міжнародного кордону у Сумській та Чернігівській областях. 

"Українські військові чиновники заявили, що невеликі російські піхотні групи намагаються закріпитися в невказаних районах Сумської області і що російські війська нещодавно посилили удари безпілотників та артилерії прикордонними районами Сумської області", - підсумували в ISW.

Нагадаємо

Українські військові сили ведуть боротьбу з штурмовими групами зс рф - ворог намагається підрозділи ЗСУ взяти у оточення. Загалом ворог переважає українські сили в кількості, крім того шлях на Суджанську територію росія намагається контролювати FPV-дронами.

ЗСУ показали ліквідацію російських спецпризначенців на газопроводі біля Суджі08.03.25, 21:11 • 43293 перегляди

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