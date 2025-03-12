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рф продвигается в Курской области и, вероятно, атакует Суджу – Институт изучения войны

Киев • УНН

 • 36525 просмотра

российские войска захватили несколько населенных пунктов возле Суджи, заставив украинские войска отступить. Продолжаются атаки на Суджу и приграничные районы Сумской области.

рф продвигается в Курской области и, вероятно, атакует Суджу – Институт изучения войны

российские войска продолжают подтверждать наступление в Курской области и, вероятно, начали атаковать Суджу. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Аналитики Института пришли к такому выводу, опираясь на геолокационные кадры, опубликованные 11 марта. Они показывают, что российские войска недавно захватили Бондаревку (восточнее Суджи), Замостье и Махновку (оба юго-восточнее Суджи).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 10 и 11 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центральную Зазуловку (севернее Суджи), на юго-восточную окраину Колмакова (юго-восточнее Суджи) и к югу от Куриловки (южнее Суджи)

- говорится в сообщении ISW.

Как пишут исследователи, российские милиблогеры заявили 11 марта, что войска рф захватили Казачью Локню (севернее Суджи), а недавние успехи россии к северу от Казачьей Локни и к востоку от Суджи, вероятно, заставили украинские войска отступить из Казачьей Локни и Княжьего 2 (севернее Суджи и непосредственно к югу от Казачьей Локни).

Кроме того, российские блогеры заявили, что российские войска захватили Колмаков и Дмитрюков (оба юго-восточнее Суджи) и продвинулись к востоку от Свердликового вдоль шоссе 38К-030 Коронево-Суджа. 

По данным Института изучения войны, подразделения российского 22-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус [АК], Ленинградский военный округ [ЛВО]) и 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) захватили Княжий 1 (севернее Суджи).

российские блогеры утверждают, что российские войска продвинулись к окрестностям Заолошенки (чуть севернее Суджи) и что подразделения российской 11-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады продвигаются в саму Суджу из Мирного (восточнее Суджи). российские войска продолжают атаковать в самой Судже; к северу от Суджи в районе Казачьей Локни, Южного, Кубаткиного и Ивашковского; и вблизи международной границы в Сумской области в районе Журавки

- пишет Институт изучения войны.

Сообщается, что подразделения российского штурмового отряда "Ветераны" (российского добровольческого корпуса) действуют к востоку от Суджи, неподалеку от Мирного.

ISW указывает на то, что российские войска продолжают проводить рейды вдоль международной границы Сумской и Курской областей.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 марта, показывают, что российские войска, вероятно диверсионно-разведывательная группа, недавно продвинулись к юго-западу от Теткино (северо-западнее главного украинского выступа в Курской области)

- информирует ISW.

По информации аналитиков Института, помощник начальника украинского пограничного отряда заявил 11 марта, что российские диверсионно-разведывательные группы проводят операции вдоль международной границы в Сумской и Черниговской областях. 

"Украинские военные чиновники заявили, что небольшие российские пехотные группы пытаются закрепиться в неуказанных районах Сумской области и что российские войска недавно усилили удары беспилотников и артиллерии по приграничным районам Сумской области", - подытожили в ISW.

Напомним

Украинские военные силы ведут борьбу со штурмовыми группами вс рф - враг пытается подразделения ВСУ взять в окружение. В целом враг превосходит украинские силы в количестве, кроме того путь на Суджанскую территорию россия пытается контролировать FPV-дронами.

ВСУ показали ликвидацию российских спецназовцев на газопроводе возле Суджи08.03.25, 21:11 • 43288 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Институт изучения войны
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