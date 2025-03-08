ВСУ показали ликвидацию российских спецназовцев на газопроводе возле Суджи
Киев • УНН
Десантно-штурмовые войска ВСУ выявили и уничтожили диверсионные группы противника, которые пытались продвинуться по газопроводу в районе Суджи. Украинские военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по врагу, применив различные типы беспилотников.
Подразделения десантно-штурмовых войск показали, как ликвидируют захватчиков, которые перемещались по ветке газопровода в направлении Суджи. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Генштаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
В субботу, 08 марта украинские военные обнародовали видео, на котором показали, как уничтожают российских спецназовцев, которые перемещались по ветке газопровода в направлении Суджи.
Так, на Курщине, сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться на окраинах города Суджа
"Силы противника были своевременно выявлены подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, применяются беспилотные системы различных типов", - рассказали украинские военные.
Отмечается, что на данный момент силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень велики.
Напомним
российские войска прорвали линию фронта и наступают на ключевую линию снабжения с двух направлений в курской области. Ситуация осложняется из-за прекращения обмена разведданными между США и Украиной.
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