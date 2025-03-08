ЗСУ показали ліквідацію російських спецпризначенців на газопроводі біля Суджі
Київ • УНН
Десантно-штурмові війська ЗСУ виявили та знищили диверсійні групи противника, які намагалися просунутися по газопроводу в районі Суджі. Українські військові завдали ракетних та артилерійських ударів по ворогу, застосувавши різні типи безпілотників.
Підрозділи десантно-штурмових військ показали, як ліквідують загарбників, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі. Відповідне відео було опубліковане у Telegram-каналі Генштабу Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
У суботу, 08 березня українські військові оприлюднили відео, на якому показали, як знищують російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі.
Так, на Курщині, зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа
"Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. По живій силі противника було завдано ракетних та артилерійських ударів, застосовуються безпілотні системи різних типів", - розповіли українські військові.
Зазначається, що на даний час сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в районі Суджі дуже великі.
Нагадаємо
російські війська прорвали лінію фронту та наступають на ключову лінію постачання з двох напрямків у курській області. Ситуація ускладнюється через припинення обміну розвідданими між США та Україною.
ЦПД РНБО спростував інформацію про масовий прорив зс рф на кордоні Сумщини08.03.25, 13:44 • 20198 переглядiв