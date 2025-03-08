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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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ЦПД РНБО спростував інформацію про масовий прорив зс рф на кордоні Сумщини

Київ • УНН

 • 20198 перегляди

РНБО спростовує інформацію про масовий прорив російських військ на кордоні Сумської області. Ворог діє лише малими групами, які ефективно знищуються силами оборони України.

ЦПД РНБО спростував інформацію про масовий прорив зс рф на кордоні Сумщини

Центр протидії дезінформації РНБО спростовує інформацію про масовий прорив російських військ на кордоні Сумської області. Ворог намагається діяти малими групами, які ефективно знищуються Силами оборони України, повідомили у ЦПД РНБО у Telegram у суботу, пише УНН.

Мережею шириться інформація про масовий прорив зс рф на кордоні Сумщини. Центр верифікував цю інформацію в угрупованні військ "Курськ" та повідомляє, що масового прориву кордону між Новеньким і Журавкою на цей момент не фіксується

- повідомили у ЦПД.

"Ворог, як і раніше, намагається діяти поодинокими групами по кілька осіб. Основна мета таких груп – закріплення на українській території та розширення зони бойових дій. Сили оборони України ефективно знищують такі групи", - наголосили у Центрі протидії дезінформації РНБО, закликавши довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

У прикордонні Сумщини продовжуються складні бої - ЦПД РНБО 07.03.25, 12:20 • 17602 перегляди

Юлія Шрамко

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