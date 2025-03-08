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ЦПД РНБО опроверг информацию о массовом прорыве вс рф на границе Сумской области

Киев • УНН

 • 20197 просмотра

РНБО опровергает информацию о массовом прорыве российских войск на границе Сумской области. Противник действует только малыми группами, которые эффективно уничтожаются силами обороны Украины.

ЦПД РНБО опроверг информацию о массовом прорыве вс рф на границе Сумской области

Центр противодействия дезинформации СНБО опровергает информацию о массовом прорыве российских войск на границе Сумской области. Противник пытается действовать малыми группами, которые эффективно уничтожаются Силами обороны Украины, сообщили в ЦПД СНБО в Telegram в субботу, пишет УНН.

В сети распространяется информация о массовом прорыве вс рф на границе Сумщины. Центр верифицировал эту информацию в группировке войск "Курск" и сообщает, что массового прорыва границы между Новеньким и Журавкой на данный момент не фиксируется

- сообщили в ЦПД.

"Противник, как и прежде, пытается действовать одиночными группами по несколько человек. Основная цель таких групп – закрепление на украинской территории и расширение зоны боевых действий. Силы обороны Украины эффективно уничтожают такие группы", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации СНБО, призвав доверять только верифицированным источникам информации.

В пограничье Сумской области продолжаются сложные бои - ЦПД СНБО07.03.25, 12:20 • 17601 просмотр

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