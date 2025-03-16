Генштаб обновил потери оккупантов: за сутки ликвидировано 1400 человек, 10 танков и 78 артсистем
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16 марта 2025 года, потери российской армии составили 1400 военных, 10 танков и 78 артиллерийских систем. Также уничтожено 20 ББМ и другая техника врага.
Захватчики потеряли 1400 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери противника за период с 24.02.22 по 16.03.25:
- Личный состав: 894 240 (+1400).
- Танки: 10325 (+10).
- Бронированные боевые машины: 21478 (+20).
- Артиллерийские системы: 24561 (+78).
- РСЗО: 1317 (+2).
- Средства ПВО: 1104 (+1).
- Самолеты: 370.
- Вертолеты: 331.
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 29413 (+180).
- Крылатые ракеты: 3121.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 40684 (+113).
- Специальная техника: 3777.
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