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Генштаб обновил потери оккупантов: за сутки ликвидировано 1400 человек, 10 танков и 78 артсистем

Киев • УНН

 • 20170 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16 марта 2025 года, потери российской армии составили 1400 военных, 10 танков и 78 артиллерийских систем. Также уничтожено 20 ББМ и другая техника врага.

Генштаб обновил потери оккупантов: за сутки ликвидировано 1400 человек, 10 танков и 78 артсистем

Захватчики потеряли 1400 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери противника за период с 24.02.22 по 16.03.25:

- Личный состав: 894 240 (+1400).

- Танки: 10325 (+10).

- Бронированные боевые машины: 21478 (+20).

- Артиллерийские системы: 24561 (+78).

- РСЗО: 1317 (+2).

- Средства ПВО: 1104 (+1).

- Самолеты: 370.

- Вертолеты: 331.

- БПЛА оперативно-тактического уровня: 29413 (+180).

- Крылатые ракеты: 3121.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 40684 (+113).

- Специальная техника: 3777.

Генштаб: на фронте сегодня зафиксировали около 130 боев, больше всего атак на Покровском направлении13.03.25, 22:28 • 16030 просмотров

Юлия Котвицкая

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