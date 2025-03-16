Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Российские военные с начала 2025 года потеряли в войне против Украины более 100 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram, пишет УНН.

Благодаря слаженной и профессиональной работе наших защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек - рассказал он.

Генерал поблагодарил украинских воинов за профессиональную боевую работу и стойкость.

"Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта", - констатировал Сырский, показав кадры уничтожения российских захватчиков на одном из участков фронта.

Генштаб обновил потери оккупантов: за сутки ликвидировано 1400 человек, 10 танков и 78 артсистем