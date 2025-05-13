Только с начала 2025 года оккупанты потеряли в Украине более 177 тысяч солдат - Сырский
Киев • УНН
По словам Сырского, потери оккупантов с начала года уже превысили 177 тысяч. Силы обороны Украины продолжают уничтожать российского агрессора.
Главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский сообщил о потерях вс рф с начала текущего года, передает УНН.
Детали
Более 177 тысяч человек - потери оккупантов только с начала года. Силы обороны Украины днем и ночью бьют российского агрессора, приближая справедливый мир для Украины!
Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу и веру в нашу Победу!
Напомним
По словам главнокомандующего ВСУ, общие потери российских военных в войне против Украины с начала 2025 года превысили 100 тысяч человек. Силы обороны продолжают уничтожать врага.
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