До двух третей боев за сегодня: враг больше всего давит на трех направлениях

Враг на фронте сегодня продолжает больше всего давить на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, где с начала суток произошло почти две трети из 84 боев, сообщили в сводке на 16 часов 13 мая в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

В настоящее время враг 84 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском направлении - сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Сосновка, Белая Береза, Петрушовка, Братеница, Поповка, Проходы, Дмитровка, Семейкино - Сумской области; Янжуловка, Хриновка - Черниговской области; Лемищино - Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг один раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районе Волчанска.

Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении, вблизи Песчаного.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 11 атак в районах Новомихайловки, Колодезей, Григорьевки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки. Еще три атаки продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки.

В настоящее время на Краматорском направлении произошло шесть вражеских штурмов. Враг атаковал в районах Часового Яра и в сторону Белой Горы. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Торецком направлении российские оккупанты провели четыре штурма позиций наших защитников в районе Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 25 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Зверово, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Муравка, Алексеевка, Новая Полтавка, Яблоновка, Миролюбовка, Заря, Проминь. Сдерживая вражеский натиск, отбито 22 атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиация агрессора нанесла удары КАБами по Полтавке и Русиному Яру.

На Новопавловском направлении захватчики 15 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Константинополя, Скудного, Привольного, Вольного Поля, Шевченко, Богатыря, Новополя, Одрадного. Наши воины уже отбили девять атак.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по Высокому и Гуляйполю.

Сегодня на Ореховском направлении оккупанты атаковали в направлениях Новоданиловки и Малой Токмачки. Обе атаки врага отбиты.

На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал в направлении Садового - успеха не имел.

"На Курщине, по имеющейся на данный момент информации, наши защитники отбили четыре атаки захватчиков. Кроме того, враг пять раз наносил авиационные удары, сбросив десять управляемых бомб, и совершил 179 артиллерийских обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

На других направлениях пока, как отмечается, существенных изменений не отмечено.

Потери рф за сутки: более 1000 солдат и 62 артсистемы уничтожены