До двух третей боев за сегодня: враг больше всего давит на трех направлениях

$41.540.01
46.160.59
ukenru
CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 11695 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
11:29 • 26624 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

10:48 • 30423 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

08:36 • 72853 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 07:44 • 46229 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 101424 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 105470 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 87044 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 63971 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 63397 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.7м/с
52%
747мм
Популярные новости

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 49176 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 43854 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 38638 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 28292 просмотра

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

10:29 • 37189 просмотра
публикации

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

08:36 • 72858 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 101428 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 105474 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 130237 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

12 мая, 14:27 • 129352 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 29009 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 39302 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 44487 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 49773 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 53773 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

До двух третей боев за сегодня: враг больше всего давит на трех направлениях

Киев • УНН

 • 952 просмотра

С начала суток произошло 84 боя, больше всего - на Покровском направлении. Враг атакует позиции ВСУ, наносит авиаудары и обстреливает приграничные районы.

До двух третей боев за сегодня: враг больше всего давит на трех направлениях

Враг на фронте сегодня продолжает больше всего давить на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, где с начала суток произошло почти две трети из 84 боев, сообщили в сводке на 16 часов 13 мая в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

В настоящее время враг 84 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском направлении

- сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Сосновка, Белая Береза, Петрушовка, Братеница, Поповка, Проходы, Дмитровка, Семейкино - Сумской области; Янжуловка, Хриновка - Черниговской области; Лемищино - Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг один раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районе Волчанска.

Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении, вблизи Песчаного.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 11 атак в районах Новомихайловки, Колодезей, Григорьевки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки. Еще три атаки продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки.

В настоящее время на Краматорском направлении произошло шесть вражеских штурмов. Враг атаковал в районах Часового Яра и в сторону Белой Горы. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Торецком направлении российские оккупанты провели четыре штурма позиций наших защитников в районе Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 25 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Зверово, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Муравка, Алексеевка, Новая Полтавка, Яблоновка, Миролюбовка, Заря, Проминь. Сдерживая вражеский натиск, отбито 22 атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиация агрессора нанесла удары КАБами по Полтавке и Русиному Яру.

На Новопавловском направлении захватчики 15 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Константинополя, Скудного, Привольного, Вольного Поля, Шевченко, Богатыря, Новополя, Одрадного. Наши воины уже отбили девять атак.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по Высокому и Гуляйполю.

Сегодня на Ореховском направлении оккупанты атаковали в направлениях Новоданиловки и Малой Токмачки. Обе атаки врага отбиты.

На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал в направлении Садового - успеха не имел.

"На Курщине, по имеющейся на данный момент информации, наши защитники отбили четыре атаки захватчиков. Кроме того, враг пять раз наносил авиационные удары, сбросив десять управляемых бомб, и совершил 179 артиллерийских обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

На других направлениях пока, как отмечается, существенных изменений не отмечено.

Потери рф за сутки: более 1000 солдат и 62 артсистемы уничтожены13.05.25, 07:40 • 3366 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Волчанск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Часов Яр
Brent
$65.77
Bitcoin
$103,687.20
S&P 500
$5,848.58
Tesla
$319.97
Газ TTF
$35.58
Золото
$3,246.15
Ethereum
$2,523.41