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С начала года российские захватчики потеряли 185 тысяч бойцов – Сырский

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что с начала года потери оккупантов составили 185 тысяч человек. Каждый уничтоженный захватчик – это шаг к справедливому миру, подчеркнул Сырский.

С начала года российские захватчики потеряли 185 тысяч бойцов – Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что с начала года российские захватчики потеряли 185 тысяч человек. Об этом он написал на своей странице в Telegram, пишет УНН.

185 000 - потери оккупантов с начала года. Все составляющие Сил обороны продолжают бить врага по всей линии фронта

- говорится в сообщении.

Главнокомандующий подчеркнул, что каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру.

"Спасибо защитникам и защитницам за эффективную боевую работу", - написал Сырский.

Дополнение

Главнокомандующий Сырский заявил, что, несмотря на игру в дипломатию, москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение. россия бросила на Украину объединенную группировку войск численностью до 640 тысяч человек.

Ранее Сырский заявил, что только с начала 2025 года оккупанты потеряли в Украине более 177 тысяч солдат.

Павел Зинченко

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