москва перевела агресію проти України у війну на виснаження - Сирський

Попри гру в дипломатію, москва перевела агресію проти України у війну на виснаження. росія кинула на Україну об’єднане угруповання військ чисельністю до 640 тисяч осіб. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський під час засідання Ради Україна–НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів у режимі відеоконференцзв’язку, передає УНН.

Сирський зауважив, що Україна розраховує на досягнення справедливого миру, однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км.

У зверненні до учасників Ради Україна–НАТО головнокомандувач ЗСУ порушив питання індивідуальної й колективної підготовки українських військових на території держав-партнерів, а також постійної потреби Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні, логістиці.

Лише з початку 2025 року, окупанти втратили в Україні понад 177 тисяч солдатів - Сирський

Лише тверда, консолідована позиція міжнародної спільноти зможе змусити агресора зупинити війну. Принциповість і єдність наших партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру