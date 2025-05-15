москва перевела агресію проти України у війну на виснаження - Сирський
Київ • УНН
росія перевела агресію у війну на виснаження, кинувши на Україну до 640 тисяч військових. Сирський наголосив на потребі військової техніки та реалізації проєктів з НАТО.
Попри гру в дипломатію, москва перевела агресію проти України у війну на виснаження. росія кинула на Україну об’єднане угруповання військ чисельністю до 640 тисяч осіб. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський під час засідання Ради Україна–НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів у режимі відеоконференцзв’язку, передає УНН.
Деталі
Сирський зауважив, що Україна розраховує на досягнення справедливого миру, однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км.
У зверненні до учасників Ради Україна–НАТО головнокомандувач ЗСУ порушив питання індивідуальної й колективної підготовки українських військових на території держав-партнерів, а також постійної потреби Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні, логістиці.
Лише з початку 2025 року, окупанти втратили в Україні понад 177 тисяч солдатів - Сирський13.05.25, 18:51 • 3210 переглядiв
Лише тверда, консолідована позиція міжнародної спільноти зможе змусити агресора зупинити війну. Принциповість і єдність наших партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру
Крім того, він наголосив на важливості подальшої реалізації проєктів концепції Дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО та створення Інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної допомоги.
путін звільнив командувача сухопутних військ рф олега салюкова15.05.25, 20:44 • 956 переглядiв
Почув від голови Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне запевнення в тому, що підтримка України з боку НАТО залишатиметься непохитною
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський 15 травня заявив, що росія почала агресивний наступ по всіх напрямках, і головним напрямком став Сумський, де було зосереджено 67 тис. російських військових.