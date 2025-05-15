москва перевела агресію проти України у війну на виснаження - Сирський

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф
18:19 • 2830 перегляди

Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф

16:24 • 35589 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15:19 • 41143 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 81765 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 101651 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 156851 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 145968 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 297284 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 104318 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 72040 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.9м/с
70%
744мм
Популярнi новини

Зеленський прибув до Анкари

15 травня, 09:17 • 79725 перегляди

Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

15 травня, 10:49 • 68275 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 100881 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

13:23 • 54316 перегляди

Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

15:22 • 35302 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

16:24 • 35624 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 100965 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 176332 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 243285 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 297297 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

14:45 • 21913 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

13:23 • 54382 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 95364 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 130755 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 80004 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

москва перевела агресію проти України у війну на виснаження - Сирський

Київ • УНН

 • 446 перегляди

росія перевела агресію у війну на виснаження, кинувши на Україну до 640 тисяч військових. Сирський наголосив на потребі військової техніки та реалізації проєктів з НАТО.

москва перевела агресію проти України у війну на виснаження - Сирський

Попри гру в дипломатію, москва перевела агресію проти України у війну на виснаження. росія кинула на Україну об’єднане угруповання військ чисельністю до 640 тисяч осіб. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський під час засідання Ради Україна–НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів у режимі відеоконференцзв’язку, передає УНН.

Деталі

Сирський зауважив, що Україна розраховує на досягнення справедливого миру, однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км. 

У зверненні до учасників Ради Україна–НАТО головнокомандувач ЗСУ порушив питання індивідуальної й колективної підготовки українських військових на території держав-партнерів, а також постійної потреби Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні, логістиці.

Лише з початку 2025 року, окупанти втратили в Україні понад 177 тисяч солдатів - Сирський13.05.25, 18:51 • 3210 переглядiв

Лише тверда, консолідована позиція міжнародної спільноти зможе змусити агресора зупинити війну. Принциповість і єдність наших партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру

 - зазначив Сирський.

Крім того, він наголосив на важливості подальшої реалізації проєктів концепції Дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО та створення Інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної допомоги.

путін звільнив командувача сухопутних військ рф олега салюкова15.05.25, 20:44 • 956 переглядiв

Почув від голови Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне запевнення в тому, що підтримка України з боку НАТО залишатиметься непохитною 

- додав Сирський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 15 травня заявив, що росія почала агресивний наступ по всіх напрямках, і головним напрямком став Сумський, де було зосереджено 67 тис. російських військових. 

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаПолітика
Brent
$64.58
Bitcoin
$103,915.50
S&P 500
$5,913.64
Tesla
$344.41
Газ TTF
$35.29
Золото
$3,224.50
Ethereum
$2,566.22