москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение - Сырский

Несмотря на игру в дипломатию, москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение. россия бросила на Украину объединенную группировку войск численностью до 640 тысяч человек. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский во время заседания Совета Украина–НАТО в военном формате на уровне главнокомандующих в режиме видеоконференцсвязи, передает УНН.

Детали

Сырский отметил, что Украина рассчитывает на достижение справедливого мира, однако пока активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км.

В обращении к участникам Совета Украина–НАТО главнокомандующий ВСУ поднял вопрос индивидуальной и коллективной подготовки украинских военных на территории государств-партнеров, а также постоянной потребности Сил обороны Украины в военной технике, вооружении, логистике.

Только с начала 2025 года оккупанты потеряли в Украине более 177 тысяч солдат - Сырский

Только твердая, консолидированная позиция международного сообщества сможет заставить агрессора остановить войну. Принципиальность и единство наших партнеров критически важны для достижения справедливого и долговременного мира - отметил Сырский.

Кроме того, он подчеркнул важность дальнейшей реализации проектов концепции Дорожной карты совместимости Украины с НАТО и создания Интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной помощи.

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Услышал от председателя Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне заверения в том, что поддержка Украины со стороны НАТО будет оставаться непоколебимой - добавил Сырский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая заявил, что россия начала агрессивное наступление по всем направлениям, и главным направлением стал Сумский, где было сосредоточено 67 тыс. российских военных.