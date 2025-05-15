путин уволил командующего сухопутными войсками рф олега салюкова

российский диктатор владимир путин уволил командующего сухопутными войсками вооруженных сил рф олега салюкова. Об этом сообщили российские "СМИ" и Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Отныне салюков будет заместителем бывшего министра обороны россии сергея шойгу, который с 12 мая 2024 года является секретарем совета безопасности российской федерации. Кто займет должность главкома сухопутных войск, пока не сообщается.

Дополнительно

олег салюков командовал сухопутными войсками российской федерации и московского гарнизона со 2 мая 2014 года. На этой должности он, в частности, командовал парадами в москве 9 мая с 2014 по 2025 годы.

С 11 января 2023 года он был заместителем командующего объединенной группировки войск в зоне российского вторжения в Украину.

Напомним

российский диктатор владимир путин подписал указ о весеннем призыве в армию граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Согласно указу, в 2025 году на службу в российскую армию планируют привлечь 160 тысяч россиян.