путін звільнив командувача сухопутних військ рф олега салюкова
Київ • УНН
російські "ЗМІ" повідомляють, що салюков став заступником ексміністра оборони шойгу. Він командував сухопутними військами рф з 2014 року, а з 2023 був заступником командувача у зоні вторгнення в Україну.
російський диктатор володимир путін звільнив командувача сухопутних військ збройних сил рф олега салюкова. Про це повідомили російські "ЗМІ" і Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
Відтепер салюков буде заступником колишнього міністра оборони росії сергія шойгу, який з 12 травня 2024 року є секретарем ради безпеки російської федерації. Хто обійме посаду головкома сухопутних військ, поки не повідомляється.
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олег салюков командував сухопутними військами російської федерації і московського гарнізону з 2 травня 2014 року. На цій посаді він, зокрема, командував парадами в москві 9 травня з 2014 по 2025 роки.
З 11 січня 2023 року він був заступником командувача об'єднаного угрупування військ у зоні російського вторгнення в Україну.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін підписав указ про весняний призов до армії громадян віком від 18 до 30 років. Згідно указу, у 2025 році на службу до російської армії планують залучити 160 тисяч росіян.