Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що росія розпочала наступальні дії по всіх напрямках. Головним напрямком був Сумський, де було зосереджено 67 тис. російських військових.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія розпочала свої наступальні дії по всіх напрямках, і головним напрямком був саме Сумський, де було зосереджено 67 тис. російських військових. Про це Глава держави заявив під час пресконференції в Туреччині, передає УНН.
Якщо чесно, то вони розпочали свої наступальні дії. Вони були розпочаті по всіх напрямках, і головним напрямком був саме Сумський. Там дійсно зосереджено було 67 тис. військ. Ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм обʼєднатися. І тому вони працюють над тим, щоб відновлюватися, перегруповуватися, і робити їх справу, яку вони для себе обрали. Тобто вони хочуть робити цей наступ. Наші військові формулюють це саме так, що вони знаходяться в постійному вже наступі, і це вже відбувається кілька місяців
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Як повідомляли ЗМІ, росія лише на словах демонструє "готовність" до припинення вогню, а насправді накопичує сили на фронті для можливої нової наступальної операції.