Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія розпочала свої наступальні дії по всіх напрямках, і головним напрямком був саме Сумський, де було зосереджено 67 тис. російських військових. Про це Глава держави заявив під час пресконференції в Туреччині, передає УНН.

Якщо чесно, то вони розпочали свої наступальні дії. Вони були розпочаті по всіх напрямках, і головним напрямком був саме Сумський. Там дійсно зосереджено було 67 тис. військ. Ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм обʼєднатися. І тому вони працюють над тим, щоб відновлюватися, перегруповуватися, і робити їх справу, яку вони для себе обрали. Тобто вони хочуть робити цей наступ. Наші військові формулюють це саме так, що вони знаходяться в постійному вже наступі, і це вже відбувається кілька місяців - сказав Зеленський.

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Як повідомляли ЗМІ, росія лише на словах демонструє "готовність" до припинення вогню, а насправді накопичує сили на фронті для можливої нової наступальної операції.