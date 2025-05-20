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На фронте произошло 129 боевых столкновений: рф нанесла 57 авиаударов и использовала 984 дрона

Киев • УНН

 • 582 просмотра

В течение суток произошло 129 боевых столкновений. Враг нанес 57 авиаударов и применил 984 дрона-камикадзе, также совершил более 3500 обстрелов.

На фронте произошло 129 боевых столкновений: рф нанесла 57 авиаударов и использовала 984 дрона

С начала суток на фронте произошло 129 боевых столкновений, противник нанес 57 авиационных ударов и использовал для ударов 984 дрона-камикадзе, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

С начала суток произошло 129 боевых столкновений, противник нанес один ракетный и 57 авиационных ударов, применив одну ракету и 78 КАБ, также использовал для ударов 984 дрона-камикадзе и совершил более 3500 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении украинские подразделения сдержали две атаки врага в сторону Строевки и в районе Волчанска.

Двадцать четыре штурмовых действия захватчиков остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское на Лиманском направлении. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил наступательные действия в районе Белогоровки, был остановлен, успеха не имел.

На Краматорском направлении наши защитники отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня десять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Дружбы, Петровки и Торецка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отразили все атаки врага.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 37 наступательных действий. Активность российских оккупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Яблоновка, Новооленовка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверово, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 144 оккупанта и ранили 155. Уничтожили боевую бронированную машину, три автомобиля, пять мотоциклов, квадроцикл, 11 БпЛА и антенну управления БпЛА.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбивали 22 атаки в районе Вольное Поле, Привольное, Зеленое Поле Константинополь, Богатырь, Бурлацкое, Веселое и в направлении Отрадного. До сих пор продолжаются бои, которые не утихают в четырех локациях.

На Ореховском направлении российские захватчики дважды шли вперед на позиции наших защитников в районах Новоандреевки и Малых Щербаков, успеха не имели.

На Курском направлении украинские защитники отразили 13 атак захватчиков. Враг нанес 13 авиационных ударов, применив при этом 23 КАБ, также совершил 213 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям Сил обороны, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Купянском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, резюмировали в Генштабе.

С начала года российские захватчики потеряли 185 тысяч бойцов – Сырский20.05.25, 19:09 • 1782 просмотра

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