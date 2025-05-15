ЗСУ показали ефектне знищення Т-72 та двох бронемашин рф на Покровському напрямку

Українські війська знищили на Покровському напрямку танк Т-72 і дві бронемашини противника. Відповідне відео 38-ї окремої бригади морської піхоти публікує у Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.

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Зазначається, що оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" вистежили і нанесли влучні удари дронами по ворожій бронетехніці.

В результаті ударів, ворог залишився без кількох одиниць техніки. Танк Т-72 і дві бойові бронемашини були знищені - йдеться у підписі до відео.

"Ми є очима з неба, що слідкують за ворогом, ефектно та ефективно перетворюють його на попіл", - додали військові.

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Днями з'явилось відео знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій українських військових.

Раніше прикордонники показали, як на Харківщині знищили дронами ворожі склади з боєкомплектом, гармату 2А42, автотранспорт, вантажівки та місця зосередження окупантів.

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