ЗСУ показали ефектне знищення Т-72 та двох бронемашин рф на Покровському напрямку
Київ • УНН
На Покровському напрямку оператори батальйону "Корсар" дронами знищили танк Т-72 і дві бойові бронемашини окупантів. Українські військові продовжують нищити ворожу техніку.
Українські війська знищили на Покровському напрямку танк Т-72 і дві бронемашини противника. Відповідне відео 38-ї окремої бригади морської піхоти публікує у Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.
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Зазначається, що оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" вистежили і нанесли влучні удари дронами по ворожій бронетехніці.
В результаті ударів, ворог залишився без кількох одиниць техніки. Танк Т-72 і дві бойові бронемашини були знищені
"Ми є очима з неба, що слідкують за ворогом, ефектно та ефективно перетворюють його на попіл", - додали військові.
Нагадаємо
Днями з'явилось відео знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій українських військових.
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