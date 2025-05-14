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На Донеччині пілоти FPV-дронів уразили танк, гаубицю, вантажівки з БК та звʼязок окупантів

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Оператори дронів Ivan Franko Group вразили ворожий "Урал" з БК, вантажівки, гаубицю, піхоту, засоби звʼязку та танк окупантів. Бійці також показали відео нищення ворожих складів з БК та технікою.

На Донеччині пілоти FPV-дронів уразили танк, гаубицю, вантажівки з БК та звʼязок окупантів

Оператори дронів підрозділу "Ivan Franko Group" показали вражаючий результат по знищенню ворожої техніки і піхоти противника. Відео публікує у Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що цього разу пілоти дронів уразили ворожий "Урал" з БК і ще декілька вантажівок російської армії, гаубицю, піхотинців, а також засоби звʼязку та комунікації окупантів.

Фінальним акордом з уражень був російський танк, який намагався втекти від наших операторів БПЛА

- йдеться у підписі до відео.

Військові додали, що під час пересування водієві "одразу виписали штраф за перевищення швидкості".

Нагадаємо

Днями з'явилось відео знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій українських військових.

Раніше прикордонники показали, як на Харківщині знищили дронами ворожі склади з боєкомплектом, гармату 2А42, автотранспорт, вантажівки та місця зосередження окупантів.

"Це була жирна ціль": воїни 110-ї ОМБр показали знищення РСЗВ "Возрождєніє" на Новопавлівському напрямку08.05.25, 03:18 • 3762 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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