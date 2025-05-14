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В Донецкой области пилоты FPV-дронов поразили танк, гаубицу, грузовики с БК и связь оккупантов

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Операторы дронов Ivan Franko Group поразили вражеский "Урал" с БК, грузовики, гаубицу, пехоту, средства связи и танк оккупантов. Бойцы также показали видео уничтожения вражеских складов с БК и техникой.

В Донецкой области пилоты FPV-дронов поразили танк, гаубицу, грузовики с БК и связь оккупантов

Операторы дронов подразделения "Ivan Franko Group" показали впечатляющий результат по уничтожению вражеской техники и пехоты противника. Видео публикует в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в этот раз пилоты дронов поразили вражеский "Урал" с БК и еще несколько грузовиков российской армии, гаубицу, пехотинцев, а также средства связи и коммуникации оккупантов.

Финальным аккордом из поражений был российский танк, который пытался убежать от наших операторов БПЛА

- говорится в подписи к видео.

Военные добавили, что во время передвижения водителю "сразу выписали штраф за превышение скорости".

Напомним

На днях появилось видео уничтожения дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций украинских военных.

Ранее пограничники показали, как на Харьковщине уничтожили дронами вражеские склады с боекомплектом, пушку 2А42, автотранспорт, грузовики и места сосредоточения оккупантов.

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