В Донецкой области пилоты FPV-дронов поразили танк, гаубицу, грузовики с БК и связь оккупантов

Операторы дронов подразделения "Ivan Franko Group" показали впечатляющий результат по уничтожению вражеской техники и пехоты противника. Видео публикует в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в этот раз пилоты дронов поразили вражеский "Урал" с БК и еще несколько грузовиков российской армии, гаубицу, пехотинцев, а также средства связи и коммуникации оккупантов.

Финальным аккордом из поражений был российский танк, который пытался убежать от наших операторов БПЛА - говорится в подписи к видео.

Военные добавили, что во время передвижения водителю "сразу выписали штраф за превышение скорости".

Напомним

На днях появилось видео уничтожения дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций украинских военных.

Ранее пограничники показали, как на Харьковщине уничтожили дронами вражеские склады с боекомплектом, пушку 2А42, автотранспорт, грузовики и места сосредоточения оккупантов.

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