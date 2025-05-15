ВСУ показали эффектное уничтожение Т-72 и двух бронемашин рф на Покровском направлении

Украинские войска уничтожили на Покровском направлении танк Т-72 и две бронемашины противника. Соответствующее видео 38-й отдельной бригады морской пехоты публикует в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.

Отмечается, что операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" выследили и нанесли точные удары дронами по вражеской бронетехнике.

В результате ударов, враг остался без нескольких единиц техники. Танк Т-72 и две боевые бронемашины были уничтожены