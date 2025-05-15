ВСУ показали эффектное уничтожение Т-72 и двух бронемашин рф на Покровском направлении
Киев • УНН
На Покровском направлении операторы батальона "Корсар" дронами уничтожили танк Т-72 и две боевые бронемашины оккупантов. Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику.
Украинские войска уничтожили на Покровском направлении танк Т-72 и две бронемашины противника. Соответствующее видео 38-й отдельной бригады морской пехоты публикует в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" выследили и нанесли точные удары дронами по вражеской бронетехнике.
В результате ударов, враг остался без нескольких единиц техники. Танк Т-72 и две боевые бронемашины были уничтожены
"Мы - глаза с неба, которые следят за врагом, эффектно и эффективно превращают его в пепел", - добавили военные.
Напомним
На днях появилось видео уничтожения дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций украинских военных.
Ранее пограничники показали, как в Харьковской области уничтожили дронами вражеские склады с боекомплектом, пушку 2А42, автотранспорт, грузовики и места сосредоточения оккупантов.
В Донецкой области пилоты FPV-дронов поразили танк, гаубицу, грузовики с БК и связь оккупантов14.05.25, 01:56 • 2966 просмотров