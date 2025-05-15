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ВСУ показали эффектное уничтожение Т-72 и двух бронемашин рф на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 406 просмотра

На Покровском направлении операторы батальона "Корсар" дронами уничтожили танк Т-72 и две боевые бронемашины оккупантов. Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику.

ВСУ показали эффектное уничтожение Т-72 и двух бронемашин рф на Покровском направлении

Украинские войска уничтожили на Покровском направлении танк Т-72 и две бронемашины противника. Соответствующее видео 38-й отдельной бригады морской пехоты публикует в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" выследили и нанесли точные удары дронами по вражеской бронетехнике.

В результате ударов, враг остался без нескольких единиц техники. Танк Т-72 и две боевые бронемашины были уничтожены

- говорится в подписи к видео.

"Мы - глаза с неба, которые следят за врагом, эффектно и эффективно превращают его в пепел", - добавили военные.

Напомним

На днях появилось видео уничтожения дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций украинских военных.

Ранее пограничники показали, как в Харьковской области уничтожили дронами вражеские склады с боекомплектом, пушку 2А42, автотранспорт, грузовики и места сосредоточения оккупантов.

В Донецкой области пилоты FPV-дронов поразили танк, гаубицу, грузовики с БК и связь оккупантов14.05.25, 01:56 • 2966 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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