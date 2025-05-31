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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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ВСУ показали уничтожение новейшего российского комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" с 70-километрового расстояния

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Операторы СБУ во взаимодействии с другими подразделениями обнаружили и поразили станцию РЭБ РБ-301Б "Борисоглебск-2" вс рф на расстоянии 70 км. Потеря такой станции является существенной для российской армии.

ВСУ показали уничтожение новейшего российского комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" с 70-километрового расстояния

Операторы Сил беспилотных систем (СБС) показали эффектное уничтожение российской станции РЭБ. Видео обнародовало в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что бойцы 413-го батальона "Рейд" СБС во взаимодействии с подразделениями "Shadow" и 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили и с расстояния около 70 км поразили станцию из состава комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2" вс рф.

"Борисоглебск-2" - один из самых современных российских комплексов РЭБ, предназначенный для ведения радиоразведки и подавления широкого спектра систем связи, управления и навигации противника. В частности, комплекс активно используют для борьбы с БПЛА. Он считается одним из ключевых средств РЭБ в арсенале вс рф, что делает его приоритетной целью

- рассказали военные.

Они добавили, что, несмотря на технологическую сложность "Борисоглебска-2", потеря каждой такой станции "является существенной для российской армии".

Напомним

Ранее военные показали, как на Лиманском направлении украинские артиллеристы уничтожили 4 пушки врага вместе с боекомплектом.

До этого воины ВСУ обнародовали кадры того, как на Покровском направлении операторы батальона "Корсар" дронами уничтожили танк Т-72 и две боевые бронемашины оккупантов.

Также появилось видео уничтожения дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций украинских военных.

"Один выстрел - минус пушка, один залп - минус вражеская техника": артиллеристы показали работу по врагу на фронте30.05.25, 05:52 • 3270 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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