"Один выстрел - минус пушка, один залп - минус вражеская техника": артиллеристы показали работу по врагу на фронте
Киев • УНН
43-я бригада показала, как уничтожают вражеские пушки Д-20, склады с боекомплектом и бронетехнику на позициях. Украинская артиллерия работает 24/7, нанося точные удары по врагу.
Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясило показали эффектное уничтожение вражеских орудий на позициях вместе с боекомплектом и бронетехникой противника. Видео обнародовало в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что на одном из направлений, где не утихает вражеская активность, наши пушкари с помощью точных координат нанесли удар по вражескому вооружению - уничтожили на позиции пушку Д-20.
Также в ходе ювелирной работы артиллеристы уничтожили еще несколько пушек, склад с боекомплектом и бронетехнику.
Один выстрел - минус пушка. Один залп - минус вражеская техника. Это работает украинская артиллерия. Точно и Метко. Боевая работа наших пушкарей продолжается 24/7
Напомним
Ранее военные показали, как на Лиманском направлении украинские артиллеристы уничтожили 4 пушки врага вместе с боекомплектом.
До этого воины ВСУ обнародовали кадры того, как на Покровском направлении операторы батальона "Корсар" дронами уничтожили танк Т-72 и две боевые бронемашины оккупантов.
Также появилось видео уничтожения дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций украинских военных.
Дроны "Феникса" эффектно уничтожили танк, пушку и укрытие оккупантов на передовой29.05.25, 04:32 • 11155 просмотров