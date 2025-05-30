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"Один выстрел - минус пушка, один залп - минус вражеская техника": артиллеристы показали работу по врагу на фронте

Киев • УНН

 • 56 просмотра

43-я бригада показала, как уничтожают вражеские пушки Д-20, склады с боекомплектом и бронетехнику на позициях. Украинская артиллерия работает 24/7, нанося точные удары по врагу.

"Один выстрел - минус пушка, один залп - минус вражеская техника": артиллеристы показали работу по врагу на фронте

Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясило показали эффектное уничтожение вражеских орудий на позициях вместе с боекомплектом и бронетехникой противника. Видео обнародовало в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что на одном из направлений, где не утихает вражеская активность, наши пушкари с помощью точных координат нанесли удар по вражескому вооружению - уничтожили на позиции пушку Д-20.

Также в ходе ювелирной работы артиллеристы уничтожили еще несколько пушек, склад с боекомплектом и бронетехнику.

Один выстрел - минус пушка. Один залп - минус вражеская техника. Это работает украинская артиллерия. Точно и Метко. Боевая работа наших пушкарей продолжается 24/7

- говорится в заметке к видео.

Напомним

Ранее военные показали, как на Лиманском направлении украинские артиллеристы уничтожили 4 пушки врага вместе с боекомплектом.

До этого воины ВСУ обнародовали кадры того, как на Покровском направлении операторы батальона "Корсар" дронами уничтожили танк Т-72 и две боевые бронемашины оккупантов.

Также появилось видео уничтожения дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций украинских военных.

Дроны "Феникса" эффектно уничтожили танк, пушку и укрытие оккупантов на передовой29.05.25, 04:32 • 11155 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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