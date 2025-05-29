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Дроны "Феникса" эффектно уничтожили танк, пушку и укрытие оккупантов на передовой

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Операторы дронов подразделения "Феникс" обнаружили и уничтожили вражеский танк, пушку и укрытие. Украинские военные продолжают уничтожать технику и живую силу оккупантов на ключевых направлениях фронта.

Дроны "Феникса" эффектно уничтожили танк, пушку и укрытие оккупантов на передовой

Операторы дронов роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" показали уничтожение вражеского танка, пушки и укрытия противника. Видео опубликовало в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что на одном из ключевых направлений фронта операторы дронов в ходе боевых вылетов выследили перемещение вражеского танка, который несколькими точными ударами был уничтожен. Также пилоты нанесли поражение и уничтожили пушку, пехотинцев и укрытие противника.

Пилоты подразделения "Феникс" результативно уничтожают вооружение, вражескую бронетехнику, инфраструктуру, логистику и пехоту. Для операторов дронов не существует невозможных целей. Если оккупант не уйдет сам - мы его выбьем с родной земли

- говорится в подписи к видео.

Напомним

Ранее военные показали, как на Лиманском направлении украинские артиллеристы уничтожили 4 пушки врага вместе с боекомплектом.

До этого воины ВСУ обнародовали кадры того, как на Покровском направлении операторы батальона "Корсар" дронами уничтожили танк Т-72 и две боевые бронемашины оккупантов.

Также появилось видео уничтожения дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций украинских военных.

На Донецком направлении поразили три российских ЗРК: Силы беспилотных систем показали, как уничтожают эшелонированную вражескую систему ПВО22.05.25, 16:20 • 3388 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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